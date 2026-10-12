„Turismul bunicilor”, noua tendință care schimbă vacanțele în Italia

O nouă tendință câștigă popularitate în rândul tinerilor din generația Z, care aleg să renunțe la experiențele turistice convenționale în favoarea activităților tradiționale, desfășurate alături de persoane în vârstă.
Fenomenul, cunoscut drept „turismul bunicilor”, se dezvoltă inclusiv în Italia, unde vizitatorii plătesc pentru a învăța rețete de familie și meșteșuguri transmise din generație în generație.
Potrivit unui sondaj realizat de platforma GetYourGuide, 76% dintre tinerii intervievați ar rezerva o astfel de experiență.
Fenomenul este inspirat de „grandmacore”, o tendință popularizată pe rețelele sociale, care readuce în atenție activitățile asociate generațiilor mai în vârstă, precum prepararea prăjiturilor, gătitul tradițional sau tricotatul.
Tot mai mulți turiști își doresc experiențe autentice, care să le permită să descopere cultura locală prin interacțiunea directă cu persoanele care păstrează tradițiile comunităților.
Reprezentanții GetYourGuide susțin că rezervările pentru ateliere și activități de învățare au crescut semnificativ între 2023 și 2025, pe fondul interesului turiștilor pentru experiențe interactive.
Italia se numără printre destinațiile potrivite pentru acest tip de turism, datorită patrimoniului gastronomic și tradițiilor culinare păstrate în familie.
Prețul unei astfel de experiențe diferă în funcție de regiune, durata activității și platforma prin care este realizată rezervarea.
În Italia, un curs privat de gătit cu o durată de aproximativ trei ore costă, în medie, între 70 și 120 de euro de persoană.
De regulă, participanții învață să prepare două tipuri de paste și un desert tradițional, precum tiramisu. Unele experiențe includ și degustări de vinuri locale.
Deși costurile pot depăși prețul unei mese obișnuite la restaurant, turiștii apreciază posibilitatea de a interacționa direct cu gazdele și de a descoperi tradițiile culinare într-un cadru familial.