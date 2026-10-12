„Turismul bunicilor”, noua tendință care schimbă vacanțele în Italia

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 oct. 2026, 08:08

O nouă tendință câștigă popularitate în rândul tinerilor din generația Z, care aleg să renunțe la experiențele turistice convenționale în favoarea activităților tradiționale, desfășurate alături de persoane în vârstă.

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