Anastasia Soare a gătit sarmale alături de fiul Sofiei Vergara, îmbrăcați în haine tradiționale românești

Anastasia Soare și Manolo González Vergara, fiul Sofiei Vergara, au pregătit împreună sarmale, într-un videoclip savuros publicat pe rețelele sociale. Pentru ca experiența să fie completă, tânărul a îmbrăcat o piesă tradițională românească și și-a salutat admiratorii în limba română.
Videoclipul surprinde nu doar etapele pregătirii rețetei, ci și atmosfera relaxată și amuzantă dintre Anastasia și Manolo.
Manolo a intrat rapid în atmosfera serii. Acesta a apărut purtând o vestă tradițională românească vintage și a deschis videoclipul rostind „Bună seara!”. Anastasia Soare a ales, la rândul său, o ținută inspirată de portul românesc.
„Oh, Doamne! Manolo poartă o vestă românească vintage, iar eu am o ținută foarte românească. Vom găti mâncare românească: sarmale, preparatul național al României”, a spus Anastasia Soare la începutul filmării.
Antreprenoarea i-a explicat invitatului său cum trebuie pregătită umplutura și cum se împăturesc corect foile. Manolo a urmărit cu atenție indicațiile sale și s-a descurcat foarte bine, chiar dacă modelarea sarmalelor poate fi dificilă pentru cineva care încearcă rețeta pentru prima dată. Cei doi au adaptat preparatul și au păstrat atmosfera relaxată pe tot parcursul filmării. La final, sarmalele au fost servite cu iaurt, iar Manolo a încheiat experiența folosind o altă expresie în limba română: „Poftă bună!”.
Anastasia Soare a fost încântată de rezultat și a concluzionat că fiul Sofiei Vergara a trecut testul culinar.
„Pe lângă machiaj, iubesc și să gătesc și îmi place să fac asta alături de prieteni. Manolo și cu mine am pregătit sarmale, un preparat tradițional românesc. Veți găsi diferite versiuni ale acestuia în Balcani și în Orientul Mijlociu. Manolo a trecut testul”, a scris ea în descrierea videoclipului publicat pe Instagram.
În timp ce pregăteau sarmalele, discuția celor doi a ajuns inevitabil și la România. Manolo s-a arătat interesat să viziteze țara natală a Anastasiei Soare, iar aceasta i-a oferit un motiv în plus să facă această călătorie, spunându-i că în România sunt „fete superbe”.
De altfel, alegerea lui pentru acest videoclip nu a fost întâmplătoare. Manolo González Vergara este pasionat de gătit și activează în domeniul culinar. El este cofondator și Chief Concept Officer al companiei TOMA, un brand de empanadas creat împreună cu mama sa. De asemenea, a produs și prezentat emisiunea culinară „Celebrity Family Food Battle”.