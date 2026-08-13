Anastasia Soare a gătit sarmale alături de fiul Sofiei Vergara, îmbrăcați în haine tradiționale românești

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 aug. 2026, 08:47

Anastasia Soare și Manolo González Vergara, fiul Sofiei Vergara, au pregătit împreună sarmale, într-un videoclip savuros publicat pe rețelele sociale. Pentru ca experiența să fie completă, tânărul a îmbrăcat o piesă tradițională românească și și-a salutat admiratorii în limba română.

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