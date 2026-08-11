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Anna Faris, apariție controversată la 49 de ani

Anna Faris

Anna Faris

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 aug. 2026, 13:56

Anna Faris a stârnit îngrijorare după ce a apărut la premiera Spa Day din Las Vegas, sâmbătă seara.

Actrița în vârstă de 49 de ani i-a făcut pe fani să se îngrijoreze cu privire la comportamentul său, în timpul unui interviu pe covorul roșu cu E! News.

Faris răspundea la o întrebare despre statutul de părinte când unii utilizatori de pe rețelele de socializare și-au exprimat îngrijorarea, unul dintre ei întrebând: „Este bine?”

„Ce se întâmplă cu comportamentul ei? Ceva nu este în regulă”, a scris un altul sub clip.

Mai multe persoane au scris online că ochii vedetei păreau roșii și „injectați”.

Vedeta are un fiu comun, Jack, care împlinește 14 ani pe 17 august, cu fostul soț Chris Pratt, în vârstă de 47 de ani.

Cu toate acestea, alți utilizatori de socializare au apărat-o pe vedetă: „Cred că «standardele de frumusețe» ale noii ere ne-au fost impuse atât de puternic, încât atunci când vedem o femeie îmbătrânind natural, ne facem griji...”

Alții au lăudat-o pe Faris pentru abordarea ei naturală a trecerii timpului. Un utilizator de Instagram a spus cu entuziasm că e „frumoasă” pe măsură ce îmbătrânește „fără Botox, filler și chirurgie plastică”.

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