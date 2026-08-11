PEOPLE· 1 min citire
Anna Faris, apariție controversată la 49 de ani
Anna Faris
Anna Faris a stârnit îngrijorare după ce a apărut la premiera Spa Day din Las Vegas, sâmbătă seara.
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