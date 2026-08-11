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Lecția prețioasă învățată de Adelina Pestrițu după 16 ani de lucrat în media
Adelina Pestrițu
Adelina Pestrițu este activă în media de 16 ani și astăzi este considerată una dintre creatoarele de conținut de succes din România. Pe Instagram, ea a vorbit cu sinceritate despre experiența ei de a fi expusă în fața publicului de atâta vreme, dar și despre sfaturile pe care le are pentru oamenii care vor să urmeze o carieră similară.
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