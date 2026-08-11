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Lecția prețioasă învățată de Adelina Pestrițu după 16 ani de lucrat în media

Adelina Pestrițu

Adelina Pestrițu

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 aug. 2026, 10:21

Adelina Pestrițu este activă în media de 16 ani și astăzi este considerată una dintre creatoarele de conținut de succes din România. Pe Instagram, ea a vorbit cu sinceritate despre experiența ei de a fi expusă în fața publicului de atâta vreme, dar și despre sfaturile pe care le are pentru oamenii care vor să urmeze o carieră similară.

„Cel mai sincer sfat pe care pot să ți-l dau după 16 ani în media?

Crede în tine și lasă lumea să vorbească.

O să fii criticat. O să fii judecat. O să existe mereu cineva care va avea ceva de spus.

Dar adevărul e simplu: nu poți să mulțumești pe toată lumea. Și nici măcar nu ăsta este scopul tău pe lumea asta.

Așa că nu-ți mai consuma energia încercând.

Fă ce simți. Muncește pentru ce îți doreșți. Rămâi fidel ție. Nu te opri indiferent ce auzi.

Gura lumii va vorbi oricum. Important e ca tu să nu-ți pierzi vocea”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram.

Adelina Pestrițu s-a alăturat echipei PRO TV și este prezentatoarea noului reality show „Burlacii: Foc în Paradis.”

Din 14 septembrie, iubirea se joacă după alte reguli. „Burlacii: Foc în Paradis” debutează la PRO TV și pe VOYO, pregătit să transforme serile de toamnă într-un spectacol al emoțiilor, al atracțiilor irezistibile și al deciziilor care pot schimba totul într-o clipă. Filmat într-un decor spectaculos din Turcia, reality show-ul este prezentat de Adelina Pestrițu, care revine în televiziune într-o postură care a consacrat-o și îi va însoți pe concurenți într-o aventură în care fiecare alegere contează, iar fiecare zi poate rescrie complet povestea lor de dragoste.

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