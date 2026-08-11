Lecția prețioasă învățată de Adelina Pestrițu după 16 ani de lucrat în media

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 aug. 2026, 10:21

Adelina Pestrițu este activă în media de 16 ani și astăzi este considerată una dintre creatoarele de conținut de succes din România. Pe Instagram, ea a vorbit cu sinceritate despre experiența ei de a fi expusă în fața publicului de atâta vreme, dar și despre sfaturile pe care le are pentru oamenii care vor să urmeze o carieră similară.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre adelina pestritu