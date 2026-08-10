PEOPLE· 2 min citire
Cât costă o noapte de cazare în august 2026 la pensiunea din Vama Veche deținută de Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina și Răzvan Fodor
Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina Fodor, Răzvan Fodor și Maria Apostol
În urmă cu doar câțiva ani, mai multe vedete din România anunțau că dețin o pensiune în Vama Veche și că proiectul lor comun este gata pentru închiriere.
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