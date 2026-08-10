PEOPLE· 2 min citire
Ce mesaj a transmis Alina Pușcău după prima ședință de tratament împotriva cancerului
Alina Pușcău
Alina Pușcău a făcut prima ședință de tratament contra cancerului și a ținut să le vorbească ulterior urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare, dezvăluind cu acest prilej și unde s-a dus direct de la spital.
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