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Ce mesaj a transmis Alina Pușcău după prima ședință de tratament împotriva cancerului

Alina Pușcău

Alina Pușcău

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 aug. 2026, 14:38

Alina Pușcău a făcut prima ședință de tratament contra cancerului și a ținut să le vorbească ulterior urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare, dezvăluind cu acest prilej și unde s-a dus direct de la spital.

După prima ședință de tratament, Alina Pușcău s-a filmat în mașină, cu un vibe pozitiv, dezvăluind că se simte ”foarte bine” și că se îndreaptă spre biserică, pentru a se ruga.

„M-am aranjat, m-am făcut frumoasă pentru voi. Mă duc la biserică să mă rog pentru voi. Am primit niște mesaje așa de frumoase de la voi și vă mulțumesc din suflet și din inimă că sunteți alături de mine. Contează foarte mult și mă simt foarte bine.

Nu mă simt rău după tratament. Mă simt foarte bine, pentru că voi v-ați rugat cu mine și ați fost acolo pentru mine. Am simțit iubirea și pacea voastră și pe Dumnezeu lângă mine de a fost totul exact cum nu m-am așteptat. A fost perfect. Vă mulțumesc și mă duc și eu să mă rog pentru toată țara. Vă iubesc și să aveți grijă de voi!”, a spus ea, într-un story pe Instagram.

Fostul super-model a spus zilele trecute că nu va face, cel puțin deocamdată, chimioterapie.

„Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament. Până acum au zis că nu-mi dau chimio, dar o să văd în continuare cum o să meargă tratamentul. O să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau rămâne o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, mărturisea ea, săptămâna trecută.

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