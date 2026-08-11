Alexandra Stan a născut o fetiță. Ce nume a ales pentru fiica ei

Alexandra Stan, în vârstă de 37 de ani, trăiește cele mai intense momente din viața sa. Artista a devenit mamă. Micuța Eva a venit pe lume luni, 10 august, prin cezariană, așa cum anunța mama ei în urmă cu două zile.
Aflată la ultima consultație dinaintea nașterii, vedeta a transmis în urmă cu două zile, că totul decurge perfect și că mai are puțin până când își va ține fetița în brațe.
Fetița se va numi Eva
Fetița va purta numele Eva, iar artista a dezvăluit data exactă la care va avea loc nașterea.
„Ultima consultație la doamna doctor Ioana Drăgan în cabinet înainte de naștere! Totul e bine! Luni vine Evushk! Când a trecut timpul?”, a mărturisit Alexandra Stan plină de entuziasm.
Pe lângă emoțiile specifice acestei etape, cântăreața le-a pregătit o surpriză de proporții celor care îi apreciază muzica. În ciuda faptului că se afla la un pas de a aduce pe lume primul ei copil, Alexandra Stan nu a uitat de cariera sa artistică și a lansat piesa „Set Me Free”, o colaborare specială cu Dony, chiar în ultimele zile de sarcină.
Vedeta a glumit pe seama situației și a explicat că această lansare muzicală reprezintă, de fapt, un cadou oferit de viitoarea ei fiică pentru comunitatea de fani care o susține necondiționat.
„Ați crezut că vă las fără o piesă nouă? Nu, nu, nu! Mai am, la propriu, doar două zile până nasc, așa că bănuiesc că acesta este cadoul pe care vi-l oferă Eva! Chiar îmi imaginez că asta cântă ea acum, în burtică! Hihi! Îți mulțumesc, Dony, că ai împărtășit piesa asta cu mine! Ne revedem curând, într-o nouă formulă!”, a adăugat artista.
Alexandra Stan a aflat în timpul sarcinii că va naște prin cezariană
Alexandra Stan și-a dorit să păstreze sarcina departe de atenția publică în primele luni și a făcut anunțul după ce medicii au confirmat că evoluția sarcinii este una favorabilă.
În timpul celui de-al doilea trimestru de sarcină, artista a aflat că are hematom și placenta praevia, două complicații care puteau pune în pericol evoluția sarcinii. În cazul placentei praevia, placenta este poziționată între făt și colul uterin, ceea ce poate împiedica nașterea pe cale naturală.
Astfel, medicii i-au recomandat nașterea prin cezariană. Alexandra Stan a vorbit public despre situația sa și a preferat să privească această particularitate drept o „deosebire” și o „unicitate”.