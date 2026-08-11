Alexandra Stan a născut o fetiță. Ce nume a ales pentru fiica ei

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 aug. 2026, 07:56

Alexandra Stan, în vârstă de 37 de ani, trăiește cele mai intense momente din viața sa. Artista a devenit mamă. Micuța Eva a venit pe lume luni, 10 august, prin cezariană, așa cum anunța mama ei în urmă cu două zile.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alexandra stan