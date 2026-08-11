Cum se apără Randi după ce a fost atacat că Morandi a cântat în Rusia

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 aug. 2026, 08:30

În urmă cu aproximativ o lună, despre trupa Morandi s-a aflat că va cânta în fața publicului rus, în Rusia, Belarus și Abhazia, regiune georgiană care și-a proclamat independența, dar nu este recunoscută la nivel internațional.

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