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Laura Cosoi, pregătiri intense pentru creștinarea Ninei. Unde și când va avea loc botezul
Laura Cosoi
Laura Cosoi este în toiul pregătirilor pentru botezul micuței Nina Elisabeta. La aproape două săptămâni de când a născut a cincea oară, actrița a dezvăluit când va avea loc creștinarea fiicei sale și unde va fi organizat evenimentul.
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