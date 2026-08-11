Laura Cosoi, pregătiri intense pentru creștinarea Ninei. Unde și când va avea loc botezul

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 aug. 2026, 13:51

Laura Cosoi este în toiul pregătirilor pentru botezul micuței Nina Elisabeta. La aproape două săptămâni de când a născut a cincea oară, actrița a dezvăluit când va avea loc creștinarea fiicei sale și unde va fi organizat evenimentul.

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