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Laura Cosoi, pregătiri intense pentru creștinarea Ninei. Unde și când va avea loc botezul

Laura Cosoi

Laura Cosoi

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 aug. 2026, 13:51

Laura Cosoi este în toiul pregătirilor pentru botezul micuței Nina Elisabeta. La aproape două săptămâni de când a născut a cincea oară, actrița a dezvăluit când va avea loc creștinarea fiicei sale și unde va fi organizat evenimentul.

Actrița este foarte activă pe rețelele de socializare, iar fanii au fost curioși să afle când va avea loc botezul micuței Nina. Vedeta a dezvăluit recent că evenimentul este programat pentru finalul lunii august și va avea loc în Maramureș.

Deși au trecut doar două săptămâni de la naștere, Laura Cosoi se ocupă deja de ultimele detalii pentru evenimentul important din familia lor.

„Eu sunt prinsă de câteva zile cu pregătirile pentru botezul din Maramureș, care va avea loc la final de lună”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Astfel, botezul Ninei Elisabeta va avea loc la sfârșitul lunii august, în Maramureș, într-un loc care are o semnificație importantă pentru familie.

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