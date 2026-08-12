Emily Burghelea a părăsit România și s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o țară străină

Emily Burghelea, în vârstă de 27 de ani, a anunțat că ea și soțul ei au luat o decizie importantă pentru familia lor.
Cei doi s-au mutat din România împreună cu cei trei copii ai lor, Amedea, Damian și mezina familiei, Elisabeta. Aceștia și-au pregătit bagajele, au trimis două mașini și au plecat cu avionul către o țară europeană care începe cu litera „S”, potrivit postărilor vedetei.
Emily Burghelea a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în dreptul mai multor fotografii cu familia sa și cu bagajele din aeroport, ținându-și astfel fanii la curent cu întreaga experiență a mutării.
„Pentru noi, clar, este luna schimbărilor! Ne mutăm în altă țară, am împachetat strictul necesar, am luat copiii, iar restul se vor așeza de la sine. Este momentul pentru un nou început, iar, atâta timp cât suntem împreună, acasă poate fi oriunde, oricând, oricât!”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.
De asemenea, după ce s-au îmbarcat în avion, Emily și familia ei au avut parte de o experiență inedită:
„Ne-am dat cu avionul, practic. Cea mai grea aterizare ever. Am țopăit cu avionul în aer, practic.
Suntem în Europa și începe cu «S». Știți unde?”, i-a întrebat blondina pe fanii săi.
Spania, țara în care s-a mutat vedeta cu întreaga familie?
În secțiunea de comentarii a postării, mai mulți fani au încercat să ghicească destinația aleasă de Emily și familia sa. Unul dintre aceștia a fost chiar aproape de răspuns, comentând: „Canaria”. Blondina i-a răspuns: „Pe acolo”, confirmând astfel că familia a ales să se mute în Spania, probabil în Insulele Canare.
Cu câteva zile înainte de a pleca din România, influencerița și-a anunțat fanii că a făcut o schimbare importantă de look, revenind la blondul care a consacrat-o. Schimbarea nu a venit însă întâmplător, ci în urma unei perioade dificile prin care vedeta a trecut după accidentul suferit, care i-a afectat inclusiv părul. Deși acum se bucură de un păr lung și sănătos, Emily a mărturisit că blondul rămâne, în continuare, culoarea în care se regăsește cel mai mult.