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Alexandra Stan, prima imagine emoționantă cu fetița și iubitul ei: „Totul”

Alexandra Stan

Alexandra Stan

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 aug. 2026, 14:34

La două zile de când a devenit pentru prima dată mamă, Alexandra Stan a postat pe Instastory prima imagine cu fiica sa, Eva.

Artista a împărtășit pe rețelele de socializare o imagine rară din noua sa etapă de mamă. Alexandra Stan a publicat pe pagina sa de Instagram o fotografie alb-negru în care iubitul ei ține în brațe fetița nou-născută.

În imagine, proaspătul tată zâmbește bebelușulului înfășat, bucurându-se din plin de aceste momente unice. Alexandra Stan a adăugat un mesaj scurt, dar sugestiv la această fotografie: „Everything” (Totul), însoțit de un emoticon emoționat.

Alexandra Stan, în vârstă de 37 de ani, a devenit mamă în urmă cu două zile. Micuța Eva a venit pe lume pe 10 august, prin cezariană.

Artista era nerăbdătoare să își cunoască fiica și dezvăluise, în mediul online, data la care era programată nașterea. „Ultima consultație la doamna doctor Ioana Drăgan în cabinet înainte de naștere! Totul e bine! Luni vine Evushk! Când a trecut timpul?”, mărturisea Alexandra Stan plină de entuziasm.

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