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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Fotbalistul a publicat prima imagine cu verighetele

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 aug. 2026, 08:04

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit pe 11 august, în cadrul unei ceremonii civile organizate în Cascais, Portugalia.

Ronaldo a publicat o fotografie cu mâinile celor doi, în care apar verighetele, potrivit People.

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Nunta a avut loc la un an după ce Rodríguez, în vârstă de 32 de ani, a anunțat logodna lor pe Instagram, pe 11 august 2025. Pentru marele anunț, ea a publicat o fotografie în care mâna sa apare peste cea a lui Ronaldo, oferind o imagine de aproape a impresionantului său inel cu diamant oval.

„Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, a scris Rodríguez, mesaj care se traduce prin: „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”.

Cei doi au cinci copii: gemenii Eva Maria și Mateo, în vârstă de 8 ani, Alana, în vârstă de 8 ani, Bella, în vârstă de 4 ani, și Cristiano Jr., în vârstă de 15 ani, pe care Ronaldo îl are dintr-o relație anterioară.

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