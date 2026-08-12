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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Fotbalistul a publicat prima imagine cu verighetele
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit pe 11 august, în cadrul unei ceremonii civile organizate în Cascais, Portugalia.
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