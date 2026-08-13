Cătălin Măruță, luat peste picior de Mircea Badea după mutarea surpriză la Antena 1

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 aug. 2026, 07:38

Mircea Badea l-a atacat pe Cătălin Măruță, după ce s-a aflat că acesta din urmă o va înlocui pe Denise Rifai la pupitrul emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1.

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