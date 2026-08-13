Cătălin Măruță, luat peste picior de Mircea Badea după mutarea surpriză la Antena 1

Mircea Badea l-a atacat pe Cătălin Măruță, după ce s-a aflat că acesta din urmă o va înlocui pe Denise Rifai la pupitrul emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1.
Mircea Badea l-a ironizat pe soțul Andrei pe rețelele sociale.
„Acum se pune că sunt «coleg de trust» cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu”, a postat Mircea Badea la Instagram Story.
De curând, Mircea Badea a spus că nu-i place sintagma „coleg de trust” și că nu se consideră coleg, spre exemplu, cu prezentatorii matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”.
„Nu sunt coleg, de exemplu, în mintea mea, cu Răzvan și Dani. Nu e ceva rău ce spun despre ei. Sunt niște persoane absolut onorabile, îi susțin, dar nu sunt coleg cu ei. Nu i-am văzut, avem arealuri de răspândire diferite”, a explicat vedeta TV.
De asemenea, Badea l-a atacat pe Florin Ristei, după o discuție online a artistului cu Speak despre utilizarea literelor „â” și „î” în limba română. Prezentatorul TV a criticat dur comentariile făcute de cântăreț, spunând că sunt incorecte și superficiale.
„Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv”, a reacționat Mircea Badea.
„Știați că e analfabet? El și zice, am văzut într-un alt filmuleț, tot pe Instagram – kilometri la oră, omul e analfabet, dar a făcut el o cercetare și ne spune. Deci forma asta de viață, Tristei, sau cum îl cheamă, spune o cretinătate, o monstruozitate”, a continuat el.
Mircea Badea a transmis că Florin Ristei a oferit o explicație greșită despre originea folosirii literei „â”, afirmând că aceasta nu ar fi fost introdusă de regimul comunist.
„Nu este adevărat. â nu este o invenție comunistă. E o minciună. Nu e adevărat. Este și o prostie, și o minciună, și ne mai și spune că s-a documentat. Unde s-o fi documentat, probabil pe Facebook. (…) Pe lângă faptul că nu e consoană, e vocală, dar nu ne luăm din asta”, a subliniat prezentatorul.