Tolea Ciumac, reținut după ce a bătut un bărbat în Centrul Vechi. SURSE: Victima e „Dani Spartanul” VIDEO

Scris de Tabu

Publicat 13 sept. 2026, 13:00 Actualizat 13 sept. 2026, 13:21 Sursă Realitatea PLUS

A fost bătaie ca în filme în Centrul Vechi din Capitală între luptătorii de K1, Tolea Ciumac și Danu Spartanu. Înainte de incident, Tolea s-a filmat în timp ce glumea cu un prieten cum că "Dani Spartanu", cel cu care a avut conflictul, vine să îl bată. În urma altercației, ambii bărbați au ajuns la audieri, iar Tolea Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore. Atenție, urmează detalii și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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