Tolea Ciumac, reținut după ce a bătut un bărbat în Centrul Vechi. SURSE: Victima e „Dani Spartanul” VIDEO

A fost bătaie ca în filme în Centrul Vechi din Capitală între luptătorii de K1, Tolea Ciumac și Danu Spartanu. Înainte de incident, Tolea s-a filmat în timp ce glumea cu un prieten cum că "Dani Spartanu", cel cu care a avut conflictul, vine să îl bată. În urma altercației, ambii bărbați au ajuns la audieri, iar Tolea Ciumac a fost reținut pentru 24 de ore. Atenție, urmează detalii și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
UPDATE - Tolea Ciumac și Danu Spartanu au petrecut împreună într-un local din Centrul Vechi, iar bătaia ar fi pornit de la simplă glumă.
În urma bătăii, Dan Spartanu s-a ales cu vânătăi, iar Tolea Ciumac și-a petrecut noaptea în spatele gratiilor. Martorii au filmat scenele violente care ulterior au ajuns și la polițiști, iar aceștia s-au sesizat din oficiu. Spartanu nu a dorit să depună plângere împotriva lui Tolea, iar potrivit unor surse Dan Spartanu a declarat că a fost doar o joacă.
Tolea Ciumac și Danu Spartanu vor fi din nou față în față luna viitoare, atunci când cei doi luptători au un meci oficial de K1.
Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și va ajunge în fața magistraților
UPDATE- "La data de 12 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbați s-ar fi agresat fizic, în fața unui local din Centrul Vechi al Capitalei.
Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, inițial, între cei doi bărbați ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceștia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt.
În urma activităților desfășurate, cele două persoane implicate în incident au fost identificate, respectiv atât persoana bănuită de comiterea agresiunii, cât și persoana vătămată.
Ulterior, cei doi bărbați au fost conduși la sediul Secției 27 Poliție, în vederea efectuării verificărilor și a activităților procedurale.
În contextul audierilor, persoana vătămată a declarat că nu dorește să formuleze plângere.
În urma activităților specifice desfășurate, față de persoana bănuită de comiterea faptelor a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Persoana în cauză urmează a fi prezentată magistraților, cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", au transmis, duminică, reprezentanții Poliției Capitalei.
SURSE: „Dani Spartanul”, victima agresiunii
Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, persoana agresată în incidentul din Centrul Vechi ar fi Tîncu Dan, cunoscut drept „Dani Spartanul”. Acesta nu a dorit să formuleze plângere împotriva lui Tolea Ciumac și ar fi refuzat să meargă la INML pentru examinare medico-legală.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Înainte de incident, Tolea s-a filmat în timp ce glumea cu un prieten cum că victima venise să îl bată. Oamenii legii au intervenit imediat iar fostul luptător va ajunge în fața magistraților.
De-a lungul timpului, Tolea Ciumac a avut o mulțime de probleme cu legea. Printre cele mai recente este cea din luna iunie a anului trecut când a pierdut definitiv un proces intentat Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Mureș, prin care încerca să anuleze o amendă de circulație.