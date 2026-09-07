Dan Negru, în prima zi de școală: „Careul e o pedeapsă militară. De acolo începe drumul spre colivie”

Scris de Andreea Damian Publicat: 7 sept. 2026, 14:23

Dan Negru a transmis un mesaj critic la adresa modului în care este organizată prima zi de școală în România. Prezentatorul TV și-a însoțit copiii la deschiderea noului an școlar și spune că a regăsit același careu pe care îl știa din propria copilărie, în urmă cu aproximativ patru decenii.

Distribuie articolul