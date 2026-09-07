Dan Negru, în prima zi de școală: „Careul e o pedeapsă militară. De acolo începe drumul spre colivie”

Dan Negru a transmis un mesaj critic la adresa modului în care este organizată prima zi de școală în România. Prezentatorul TV și-a însoțit copiii la deschiderea noului an școlar și spune că a regăsit același careu pe care îl știa din propria copilărie, în urmă cu aproximativ patru decenii.
Într-o postare publicată luni pe Facebook, Dan Negru a comparat experiența copiilor săi cu cea pe care a avut-o el când era elev și a remarcat că tradiția elevilor adunați în curtea școlii pentru discursurile de început de an a rămas neschimbată. Dan Negru consideră că acest obicei este mai degrabă asociat disciplinei militare decât unui sistem de educație care ar trebui să încurajeze curiozitatea copiilor.
„Sunt la școală cu ai mei, la careu. Nu s-a schimbat nimic! Când aveam vârsta lor, profii ne spuneau să ne obișnuim cu careul, că o să dăm de el în armată. Au trecut 40 de ani și careul e tot așa! Careul de școală e o pedeapsă militară. Generația mea a fost disciplinată în careu. Acum, copiii mei sunt în același loc”, a scris prezentatorul.
Prezentatorul a vorbit și despre prezența politicienilor și a reprezentanților autorităților la festivitățile organizate la începutul anului școlar. În opinia sa, elevii ajung să petreacă prima zi ascultând discursuri, în loc ca momentul să fie dedicat curiozității și libertății de gândire. El susține că mesajul transmis indirect elevilor printr-un astfel de ritual este unul despre conformare și obediență.
„La fiecare careu apare câte un politician, un primar, vreun secretar care ține un discurs, iar copiii îl ascultă disciplinați. Prima lecție din prima zi de școală nu e despre curiozitate, întrebări sau libertatea de a gândi. E despre cum să asculți, să taci și să aplauzi.Asculți! Taci! Aplauzi! E lecția dintâi a școlii. Iar din careu începe drumul spre colivie.”, a încheiat el.