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Doliu în muzică! Cântărețul Giorgos Mazonakis a murit la 54 de ani. Anchetă uriașă la Atena

Giorgos Mazonakis/ Captură foto

Giorgos Mazonakis/ Captură foto

Tabu
Scris deTabu
Publicat12 sept. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS

Cunoscutul cântăreț grec Giorgos Mazonakis a murit la vârsta de doar 54 de ani în urma unui infarct suferit într-un cabinet medical privat din Atena. Serviciul de urgență a fost solicitat după producerea stopului cardiac, iar un salvator a intervenit la fața locului înainte de sosirea ambulanței.

Cazul decesului vedetei a intrat în atenția Direcției de Siguranță din Atena, iar medicul cabinetului a fost audiat de anchetatori. Aceștia verifică și dacă unitatea medicală avea autorizațiile necesare pentru procedura care ar fi fost efectuată în momentul în care artistul a suferit stopul cardiac.

Giorgos Mazonakis a fost unul dintre artiștii cunoscuți ai muzicii populare și pop grecești. De-a lungul carierei a susținut concerte și spectacole în Grecia și în afara țării, inclusiv în comunitățile elene din diaspora.

Activitatea sa artistică s-a întins pe mai multe decenii, perioadă în care a lansat numeroase materiale discografice și a colaborat cu artiști importanți din Grecia.

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