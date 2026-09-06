Tatăl lui Șerban Huidu a murit. Mesajul dureros al prezentatorului

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 09:13

Șerban Huidu a anunțat moartea tatălui său, Florin Huidu, printr-un mesaj emoționant publicat pe Facebook. Inginerul avea aproximativ 74 de ani și trecuse prin mai multe momente dificile de-a lungul timpului, inclusiv un infarct și un stop cardiac.

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