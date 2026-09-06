Tatăl lui Șerban Huidu a murit. Mesajul dureros al prezentatorului

Șerban Huidu a anunțat moartea tatălui său, Florin Huidu, printr-un mesaj emoționant publicat pe Facebook. Inginerul avea aproximativ 74 de ani și trecuse prin mai multe momente dificile de-a lungul timpului, inclusiv un infarct și un stop cardiac.
Realizatorul TV i-a transmis părintelui său un ultim omagiu și a vorbit despre lecțiile pe care acesta i le-a oferit de-a lungul vieții.
„Generația lor, usor, usor pleca. Urmăm noi….Drum lin către stele domnule inginer Florin Huidu. Îți mulțumesc ca m-ai învățat măsură…”, a scris Șerban Huidu pe Facebook.
Și fratele său, Vlad, a transmis un mesaj emoționat pe Facebook.
„S-a stins tata. Și mă gândesc obsesiv la ultima noastră convorbire. O conversație absolut obișnuită, una dintre acele conversații despre care nu ai niciun motiv să crezi că ar putea fi ultima.
Tata: „Ce faceți, copiii mei?”
Eu: „Bine, tată. Uite, ne-am întors în București și suntem la mall să cumpărăm ceva.”
Tata: „Eu mă duc la piață să cumpăr niște prune, să fac un magiun.”
Eu: „Bravo, ce tare! Să-l fierbi mai mult, să scadă, să fie mai gros, că mie așa îmi place, cum îl făcea Floarea.”
Mamaia mea. Mama lui.
Tata a râs și mi-a zis; „Așa o să-l fac.”
Eu: „Bine, tată, hai că te sun mai încolo, că probez ceva și sunt în grabă.”
Tata: „Te rog să nu uiți să mă ajuți cu mașina, să-i facem revizia.”
Eu: „Nu uit. Hai, bine, bine. Pa!”
Asta a fost.
Două ore mai târziu am primit telefonul că i s-a făcut rău în autobuz.
Când am ajuns, erau șapte oameni de la Salvare și SMURD în jurul lui. Timp de aproximativ 40 de minute au încercat să-l resusciteze. La un moment dat, au reușit să-i pornească din nou inima.
A ajuns la spital. Credeam că va fi bine. Acolo a avut un al doilea stop cardio-respirator.
De data asta, nu a mai putut fi salvat.
De atunci mă tot gândesc la acele câteva minute din mall. La faptul că eram în grabă.
La faptul că tata voia, probabil, doar să mai vorbească puțin cu mine.
„Te sun mai încolo.” i-am zis. Nu știam niciunul dintre noi că aceea avea să fie ultima noastră conversație.
Nu răspundeți pe fugă oamenilor pe care îi iubiți, pentru că noi credem mereu că avem timp.
Eu am crezut că îl sun mai târziu.
N-am mai apucat.
Tată, îmi pare rău. Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm…”
Florin Huidu avea aproximativ 74 de ani, iar realizatorul TV a ținut discrete motivele pentru care acesta s-a stins din viață. Cu toate acestea, într-un interviu acordat în 2023, tatăl lui Șerban și al lui Vlad Huidu povestea despre problemele medicale prin care trecuse și despre momentele dificile din viața sa.
„În ultimii 17 ani, de când eu am două stenturi, din cauza unui infarct cu stop cardiac, mi s-au întâmplat toate lucrurile rele. Am avut atunci stop cardiac timp de 26 de secunde, la Budimex. Cât să mai ducă și inmioara asta? Am sufletul încărcat. Am trecut prin viață cu de toate. S-au adunat multe. Vă pot spune doar că în acest moment nu am nimic pe numele meu”, a spus Florin Huidu la acel moment.