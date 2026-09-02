JD Vance vorbește despre sfârșitul vremurilor și „energii întunecate”. „Nu aș fi șocat dacă Antihristul ar umbla printre noi”

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a făcut o serie de declarații neobișnuite despre credință, Antihrist, inteligența artificială și ceea ce el descrie drept „energii spirituale întunecate”. Vance a abordat inclusiv tentativa de asasinare a lui Donald Trump din 2024 și a spus că, în anumite situații, a perceput o atmosferă pe care a asociat-o cu un „întuneric” spiritual.
Declarațiile au fost făcute într-o conversație de peste o oră cu podcasterul creștin Bryce Crawford, publicată marți. Discuția a pornit de la credință și de la modul în care oamenii încearcă să găsească explicații științifice pentru evenimente despre care Vance și interlocutorul său consideră că pot avea și o dimensiune divină.
JD Vance spune că nu ar fi surprins dacă Antihristul ar fi printre oameni
Vicepreședintele american a povestit că interesul său pentru tema „sfârșitului vremurilor” era mai puternic în perioada tinereții, în special la sfârșitul anilor '90.
Apropierea anului 2000 alimenta atunci numeroase teorii despre sfârșitul lumii, iar Vance a spus că urmărea mai atent astfel de scenarii. El a precizat însă că și în prezent există situații care îl determină să se gândească la asemenea posibilități.
„Există lucruri în lume care mă fac să simt că nu aș fi șocat dacă Antihristul ar umbla printre noi”, a spus Vance.
Vicepreședintele SUA a adăugat că încearcă totuși să nu își concentreze prea mult atenția asupra acestui subiect.
Inteligența artificială, văzută ca un pericol pentru relațiile dintre oameni
Conversația s-a mutat apoi către industria tehnologică și modul în care inteligența artificială ar putea modifica relațiile sociale.
Vance a discutat despre situațiile în care oamenii ajung să folosească inteligența artificială pentru interacțiuni care, în mod tradițional, presupun relații directe cu alte persoane.
Ca exemplu, vicepreședintele american a menționat o persoană care utiliza inteligența artificială pe post de consilier matrimonial.
Bryce Crawford a descris ideea drept „oarecum satanică”. Vance a răspuns că eliminarea completă a omului din relațiile sociale „pentru care Dumnezeu ne-a creat” este „foarte rea”.
Vance spune că a simțit „întuneric” în întâlniri cu lideri mondiali
Vicepreședintele SUA a fost întrebat și dacă, după preluarea funcției, s-a aflat vreodată într-o încăpere pe care să o perceapă drept „întunecată din punct de vedere spiritual”.
Vance a spus că a avut asemenea senzații și în timpul unor întâlniri cu lideri mondiali. El nu a oferit însă numele acestora și nici nu a precizat despre ce întâlniri era vorba.
„Am fost la întâlniri cu lideri mondiali în care se discutau diferite probleme și cineva spunea ceva sau făcea o observație, iar eu simțeam un fel de întuneric. Îmi declanșa toate semnalele de alarmă spirituală din corp”, a povestit oficialul american.
Gettysburg i-ar fi transmis aceeași senzație
Un alt loc despre care Vance a spus că i-a provocat o senzație similară este Gettysburg, în Pennsylvania.
Zona este cunoscută pentru una dintre cele mai sângeroase bătălii ale Războiului Civil american. Vance a legat „energia spirituală foarte întunecată” pe care spune că a simțit-o acolo de numărul mare de oameni care și-au pierdut viața în timpul confruntării.
Ce spune Vance despre tentativa de asasinare a lui Donald Trump
În cadrul aceleiași discuții, vicepreședintele american a revenit asupra tentativei de asasinare a lui Donald Trump din iulie 2024, produsă la Butler, în Pennsylvania.
Un glonț l-a rănit pe Trump la ureche, în timp ce un participant la miting a fost ucis.
Vance a susținut că, dacă atacul s-ar fi încheiat cu moartea lui Trump, Statele Unite s-ar fi putut confrunta cu tulburări civile grave, despre care a spus că țara poate nu și-ar mai fi revenit.
Oficialul american a recunoscut că, într-un asemenea scenariu, inclusiv el s-ar fi întrebat dacă moartea lui Trump ar fi făcut parte dintr-o conspirație.
„Aș fi presupus că forțe foarte întunecate l-au eliminat pe Donald Trump chiar când era pe punctul de a reveni la Casa Albă”, a spus Vance.
În scenariul descris de vicepreședinte, mulți dintre susținătorii lui Trump ar fi putut ajunge la convingerea că o conspirație le-a eliminat candidatul ales. O asemenea percepție ar fi afectat, în opinia sa, legitimitatea întregului sistem politic american.
Imaginea generată cu AI în care Trump apărea ca Iisus
Conversația a ajuns și la o altă controversă legată de Donald Trump și inteligența artificială.
Este vorba despre o imagine generată cu ajutorul AI și publicată de Trump pe rețelele sociale, în care președintele american era reprezentat în postura lui Iisus. Imaginea a provocat controverse, iar interlocutorul lui Vance a spus că aceasta l-a ofensat.
Vicepreședintele american l-a apărat pe Trump și a susținut că acesta nu a intenționat să îl ironizeze sau să îl imite pe Dumnezeu.
Vance a explicat comportamentul lui Trump prin stilul său obișnuit de a face glume și de a încerca să păstreze o atmosferă relaxată, inclusiv în relația cu oamenii care lucrează pentru el.
„Nu încearcă să-i jignească pe oameni, încearcă să păstreze lucrurile într-o notă ușoară”, a spus vicepreședintele american.