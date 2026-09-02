Reguli noi pentru influencerii din România. Creatorii cu peste 100.000 de urmăritori trebuie să obțină un aviz CNA în 60 de zile

Influencerii și creatorii de conținut care depășesc pragul de 100.000 de urmăritori cumulat pe platformele pe care sunt activi intră sub incidența unor noi reguli stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului. Aceștia trebuie să se înscrie în evidențele CNA și să obțină un aviz, iar termenul pentru depunerea documentelor este 28 septembrie 2026.
Activitatea influencerilor din România intră într-o nouă etapă de reglementare. O prevedere introdusă prin Decizia CNA nr. 116/2026 îi vizează pe creatorii de conținut care au o comunitate de peste 100.000 de urmăritori și care obțin beneficii materiale din activitatea desfășurată în mediul online.
Cine trebuie să facă demersurile la CNA
Noua obligație nu se aplică exclusiv persoanelor fizice. Sunt vizate atât persoanele fizice, cât și cele juridice care desfășoară activități de creare și distribuire de conținut online în condițiile prevăzute de decizia CNA.
Pragul de 100.000 de urmăritori este calculat cumulat pe platformele pe care creatorul este activ.
În această categorie pot intra influencerii care obțin avantaje materiale în urma conținutului publicat. Este vorba despre situații în care primesc bani, produse sau servicii pentru promovarea unor materiale, dar și despre cazurile în care își promovează propriile produse ori servicii.
De asemenea, sunt avute în vedere și alte forme de beneficii economice generate de activitatea online, inclusiv rezultatele comerciale obținute în urma postărilor sau creșterea notorietății unui brand.
Creatorii de conținut care se încadrează în condițiile prevăzute de noua reglementare au la dispoziție 60 de zile pentru a face demersurile necesare.
Potrivit informațiilor prezentate în materialul citat, data-limită pentru depunerea documentelor este 28 septembrie 2026.
Astfel, influencerii care depășesc pragul stabilit trebuie să țină cont de termen și să parcurgă procedura solicitată de CNA.
Ce presupune avizul CNA
Una dintre întrebările apărute în rândul creatorilor de conținut se referă la natura acestui aviz și la condițiile necesare pentru obținerea lui.
Din informațiile prezentate, procedura are în vedere notificarea și înscrierea în evidențele CNA, urmate de obținerea documentului.
Avizul nu este prezentat ca o certificare profesională. Cu alte cuvinte, materialul nu indică existența unei obligații de a prezenta diplome, certificări sau alte documente care să demonstreze pregătirea profesională într-un anumit domeniu.
Reacții critice din partea influencerilor
Noua regulă a generat deja reacții în mediul creatorilor de conținut. Una dintre influencerițele care au comentat public măsura consideră că avizul CNA nu dovedește competențele profesionale ale persoanei care îl obține.
Aceasta susține că documentul ar avea mai degrabă rolul de a confirma îndeplinirea unei proceduri administrative și ar putea fi ulterior prezentat brandurilor sau comunității online.
Creatoarea de conținut a atras atenția și asupra faptului că existența avizului nu ar reprezenta, în opinia sa, o garanție privind pregătirea celui care vorbește despre anumite domenii.
„Am mai văzut eu glume proaste la viața mea, iar asta e în top 10, sotto. Avizul ăsta n-are nicio treabă cu competențele mele”, a transmis aceasta, criticând faptul că procedura nu ar presupune prezentarea unor diplome sau certificări.
Influencerița a dat ca exemple domenii precum medicina și juridicul, susținând că simpla obținere a documentului nu ar demonstra că un creator are pregătirea necesară pentru a face afirmații specializate în aceste domenii.
Creatorii de conținut, obligați să fie atenți la noile reguli
Noile prevederi aduc în atenție relația dintre activitatea influencerilor și cadrul de reglementare audiovizuală. Pentru creatorii care depășesc pragul de 100.000 de urmăritori și obțin beneficii materiale din conținutul publicat, respectarea procedurii și a termenului stabilit devine un element important.
În același timp, reacțiile apărute după anunțul CNA arată că există încă întrebări și nemulțumiri în rândul unei părți a comunității de influenceri, în special cu privire la utilitatea concretă a avizului și la ceea ce certifică acesta.