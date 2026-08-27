Doliu uriaș în cinematografie. A murit Tim Curry, majordomul din Singur Acasă 2

Tim Curry, actorul britanic celebru pentru rolul său iconic din filmul cult „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la vârsta de 80 de ani, relatează Reuters.
Tim Curry și-a câștigat faima internațională prin interpretarea excentricului Dr. Frank N. Furter în adaptarea cinematografică din 1975 a musicalului „The Rocky Horror Show”.
Filmul, deși inițial nu a avut succes la lansare, a devenit ulterior un fenomen de cult. Spectatorii din lumea întreagă au transformat proiecțiile de la miezul nopții într-un eveniment de neratat, venind costumați în personajele îndrăgite din film.
Rolul său extravagant, un „travestit dulce din Transilvania transsexuală”, rămâne una dintre cele mai memorabile interpretări din cariera sa. „Nu sunt un bărbat prea mare la lumina zilei. Dar noaptea sunt un iubit pe cinste”, cânta el într-una dintre cele mai emblematice scene ale peliculei, purtând o ținută nonconformistă și afișând o atitudine provocatoare.
Pe lângă cariera cinematografică, Curry a excelat și pe scena teatrului. A fost nominalizat de trei ori la premiul Tony, cea mai prestigioasă distincție din teatrul american. Prima nominalizare a venit în 1981 pentru rolul său din „Amadeus”, în care l-a interpretat pe Mozart. Au urmat recunoașteri pentru performanțele din „My Favorite Year” (1993) și rolul Regelui Arthur în musicalul „Monty Python’s Spamalot” (2005).
Curry a fost, de asemenea, cântăreț și compozitor, lansând mai multe albume și cântând alături de trupa sa de rock. Deși a avut o carieră strălucită, viața personală a actorului a fost mai discretă. Nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii.