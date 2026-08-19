Telefonul ți se descarcă de două ori pe zi? Cinci aplicații care îți devorează bateria fără să-ți dai seama

O baterie cu o capacitate mare nu înseamnă automat că telefonul va rezista o zi întreagă fără încărcare. Autonomia poate scădea rapid atunci când mai multe aplicații rulează în același timp și folosesc resurse precum ecranul, procesorul sau conexiunea la internet.
Printre aplicațiile care pot avea un consum ridicat se află unele dintre cele mai utilizate servicii de pe telefoanele mobile. YouTube, Chrome, Google Maps, Gmail și Google Home pot contribui semnificativ la descărcarea bateriei, scrie Il Messaggero.
Atunci când mai multe dintre aceste aplicații folosesc simultan ecranul, procesorul și conexiunea la rețea, consumul de energie poate crește într-un timp scurt.
Înainte de a modifica setările telefonului sau de a restricționa activitatea unei aplicații, primul pas este să verifici care dintre programele instalate consumă efectiv cea mai mare cantitate de energie.
Unde vezi ce aplicații îți consumă bateria
Pe telefoanele cu Android, informațiile pot fi găsite accesând Setări, apoi Baterie și Utilizare baterie.
În cazul unui iPhone, trebuie să intri în Setări și apoi în secțiunea Baterie.
Panoul de baterie poate arăta ce aplicații au avut cel mai mare consum și poate indica dacă problema este provocată de utilizarea intensă sau de activitatea desfășurată în fundal.
Doar după ce identifici aplicațiile responsabile este recomandat să intervii asupra setărilor acestora.
YouTube poate consuma rapid bateria
YouTube se află printre aplicațiile care pot avea un impact important asupra autonomiei telefonului, în special atunci când sunt urmărite videoclipuri la o calitate ridicată.
Redarea conținutului video solicită în mod constant ecranul și procesorul, iar conexiunea la internet contribuie, la rândul ei, la consumul de energie.
O funcție care poate fi dezactivată este reprezentată de previzualizările automate din feed. Modificarea acestei setări poate reduce activitatea aplicației atunci când utilizatorul navighează prin conținut.
Și rezoluția videoclipurilor poate avea un rol în consum. Atunci când sunt folosite date mobile, reducerea calității video poate contribui la scăderea consumului de baterie.
Chrome lucrează și atunci când nu navighezi intens
Google Chrome poate consuma resurse prin funcțiile pe care le utilizează pentru sincronizarea datelor între dispozitive.
Browserul poate menține sincronizate istoricul, parolele și filele deschise pe mai multe dispozitive. În plus, Chrome poate preîncărca anumite pagini pentru ca acestea să se deschidă mai rapid atunci când sunt accesate.
Aceste funcții pot contribui la consumul bateriei, iar activitatea aplicației poate fi limitată din setările dedicate bateriei.
Google Maps devine mare consumator în timpul navigării
Google Maps poate avea un consum ridicat în special atunci când este folosit pentru navigare.
În timpul unei călătorii, telefonul trebuie să păstreze activă funcția de localizare și să actualizeze în mod constant traseul. Aceste operațiuni solicită bateria și pot accelera descărcarea acesteia.
O variantă utilă înainte de plecarea la drum este descărcarea hărților offline. În acest fel, anumite informații necesare pentru orientare pot fi disponibile fără ca telefonul să fie nevoit să descarce permanent date în timpul călătoriei.
Mai multe conturi Gmail pot crește consumul
Gmail poate ajunge să consume o cantitate importantă de energie atunci când pe telefon sunt configurate mai multe conturi de e-mail.
Fiecare cont poate genera notificări și verificări ale mesajelor, iar fiecare notificare nouă poate reactiva ecranul telefonului. Toate aceste activități se adună la consumul total al dispozitivului.
Pentru reducerea activității, notificările pot fi limitate la mesajele considerate de prioritate ridicată. Modificarea poate fi făcută din setările aplicației.
Google Home poate utiliza locația telefonului
Și Google Home poate contribui la consumul bateriei prin utilizarea funcției de localizare.
Aplicația poate folosi locația telefonului pentru a identifica dacă utilizatorul se află acasă. Funcția poate fi dezactivată din permisiunile de localizare acordate aplicației.
Limitarea accesului la locație poate reduce activitatea aplicației, însă înainte de modificarea acestei setări este important să fie verificat consumul efectiv indicat în panoul de baterie.
Verifică bateria înainte să schimbi setările
Specialiștii recomandă ca utilizatorii să înceapă prin verificarea secțiunii dedicate bateriei și să identifice aplicațiile care consumă cel mai mult.
Nu orice aplicație instalată pe telefon este neapărat responsabilă pentru descărcarea rapidă a bateriei. Consumul poate depinde de modul în care este utilizat programul și de funcțiile pe care acesta le activează.
Abia după identificarea aplicațiilor care au un consum ridicat este indicată intervenția asupra activității lor din fundal sau modificarea anumitor setări.
În cazul telefoanelor care ajung să rămână fără baterie de două ori pe zi, verificarea acestui panou poate arăta rapid dacă una dintre aplicațiile utilizate frecvent este responsabilă pentru autonomia redusă.