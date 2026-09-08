Psihologii sunt de acord că oamenii care merg repede nu sunt întotdeauna grăbiți. Ce dezvăluie acest comportament despre ei

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 sept. 2026, 09:17

Unul dintre lucrurile la care tindem să acordăm cel mai puțină atenție este felul în care mergem, deoarece este ceva foarte comun și pe care îl facem foarte des pe parcursul zilei. Cu toate acestea, realitatea este că ar putea dezvălui mult mai multe despre personalitatea noastră decât credem.

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