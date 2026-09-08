Psihologii sunt de acord că oamenii care merg repede nu sunt întotdeauna grăbiți. Ce dezvăluie acest comportament despre ei

Unul dintre lucrurile la care tindem să acordăm cel mai puțină atenție este felul în care mergem, deoarece este ceva foarte comun și pe care îl facem foarte des pe parcursul zilei. Cu toate acestea, realitatea este că ar putea dezvălui mult mai multe despre personalitatea noastră decât credem.
În primul rând, persoanele care au obiceiul de a merge repede tind să fie mult mai meticuloase; adică, este o trăsătură legată și de organizare și disciplină, așa cum a explicat psihologul și directoarea clinicii Thrive Psychology Health Team, Christal Castagnozz, pentru portalul Upworthy.
Rezultă, la rândul său, că aceștia sunt indivizi care știu să își gestioneze timpul și al căror comportament este în întregime orientat spre obiective, așa cum au arătat diverse studii. „Acest lucru reflectă adesea capacitatea lor de a fi productivi, de a rămâne concentrați și de a fi eficienți”, notează expertul.
Cele mai comune caracteristici
Pe lângă minuțiozitate, alte caracteristici comune includ:
Extroversiunea. O trăsătură strâns legată de persoanele sociabile și energice, prin urmare se reflectă prin limbajul corpului.
Echilibru emoțional. Înțeles ca mai puțină îngrijorare și sensibilitate la stres.
Deschidere către experiențe noi. „Deși nu este direct legată de viteza de mers, noutatea și entuziasmul inerente acestei trăsături pot duce uneori la un ritm de mers mai rapid”, adaugă Castagnozz.
Asertivitatea. Aceasta este strâns legată de încredere și inițiativă, lucru care vine din acțiunea hotărâtă și a avea simțul direcției.
Ambiție. În cuvintele lui Castagnozz: „Ambiția este o trăsătură de personalitate asociată cu o dorință internă de a crește și de a atinge obiective semnificative.”
Empatie. Potrivit expertului, mulți oameni merg repede în anumite momente, ca o modalitate de a-și adapta ritmul la cel al persoanei cu care se află.