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Turnul Eiffel a fost închis, personalul a intrat în grevă

Turnul Eiffel

Turnul Eiffel

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 sept. 2026, 07:57

Turnul Eiffel din Paris a fost închis luni pentru vizitatori după ce personalul a intrat în grevă în urma deciziei conducerii de a retrage angajatele de la posturile lor de muncă la solicitarea unui grup religios hindus.

Site-ul oficial al celebrului obiectiv turistic din capitala Franţei a invocat motive operaţionale pentru închiderea Turnului Eiffel, scrie Agerpres.

Însă cotidianul francez Le Parisien, citând mai mulţi angajaţi, a relatat că greva a fost declanşată de un incident petrecut sâmbătă, când personalul de sex feminin a fost retras de la etajul al treilea al turnului la solicitarea unui grup religios hindus compus din aproximativ 100 de persoane.

Grupul a fost însoţit apoi doar de personal exclusiv masculin în timpul vizitei, potrivit relatărilor din presa franceză.

Incidentul a stârnit un val de indignare în capitala Franţei, iar primarul Parisului, Emmanuel Gregoire, şi-a exprimat sprijinul pentru angajaţii care au protestat.

„Egalitatea dintre femei şi bărbaţi nu se va opri niciodată la baza monumentelor noastre istorice, nici în vreun alt loc din acest oraş. Ea trebuie să se aplice peste tot şi tuturor”, a declarat edilul francez, membru al Partidului Socialist, adăugând totodată că va iniţia o anchetă.

Deocamdată nu este clar când va fi redeschis Turnul Eiffel.

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