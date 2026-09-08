Turnul Eiffel a fost închis, personalul a intrat în grevă

Scris de Andreea Damian Publicat: 8 sept. 2026, 07:57

Turnul Eiffel din Paris a fost închis luni pentru vizitatori după ce personalul a intrat în grevă în urma deciziei conducerii de a retrage angajatele de la posturile lor de muncă la solicitarea unui grup religios hindus.

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