A murit Adriana Piteșteanu, profesoara care a format generații de actori. A jucat în filme și a lucrat alături de Dem Rădulescu

Lumea teatrului românesc este în doliu după moartea Adrianei Piteșteanu. Actrița, regizoarea și profesoara de teatru a murit la vârsta de 90 de ani și a contribuit la formarea mai multor generații de artiști.
Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, regizoare și profesoară de actorie, a murit la vârsta de 90 de ani. Anunțul a fost făcut de UNITER, care a evocat contribuția sa importantă la formarea mai multor generații de artiști din România.
Actrița a avut o activitate îndelungată în domeniul pedagogiei teatrale și a lucrat inclusiv alături de marele actor și profesor Dem Rădulescu. De-a lungul carierei, Adriana Piteșteanu a fost implicată atât în pregătirea studenților, cât și în realizarea unor spectacole de teatru.
UNITER anunță moartea Adrianei Piteșteanu
UNITER a transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția profesoarei și regizoarei, descriind-o drept o personalitate importantă pentru breasla teatrală românească.
„Am aflat cu tristeţe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteşteanu, actriţă de teatru şi film, regizoare şi pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoţiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin viaţă, care va rămâne în amintirea breslei teatrale româneşti. (...) Dumnezeu să o odihnească!”, a transmis UNITER într-o postare pe Facebook.
Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu pot merge vineri și sâmbătă la Biserica Răzoare, de pe Drumul Sării, nr. 119. Slujba de înmormântare este programată la ora 11:00.
A lucrat alături de Dem Rădulescu
Adriana Piteșteanu a avut o activitate pedagogică îndelungată în teatrul românesc și a colaborat cu actorul și profesorul Dem Rădulescu.
În stagiunea 1976–1977, Adriana Piteșteanu figura ca lector universitar la clasa lui Dem Rădulescu. În anii 1980–1981, cei doi au semnat împreună și regia unor spectacole de absolvire realizate de studenți, potrivit informațiilor publicate de Info Argeș News.
Printre actorii care au studiat în clasele unde Adriana Piteșteanu a predat s-a numărat și Vasile Muraru.
Fuego își amintea de profesoara sa
Paul Surugiu, cunoscut publicului sub numele Fuego, a vorbit în mai multe rânduri despre perioada în care a fost student al Adrianei Piteșteanu și despre influența acesteia asupra formării sale artistice.
Fuego a absolvit Facultatea de Teatru în 1998, la clasa profesoarei Adriana Piteșteanu. Artistul a rememorat inclusiv colaborarea avută cu fosta sa profesoară la un spectacol de teatru.
„Am absolvit, în anul 1998, Facultatea de Teatru, clasa profesor Adriana Piteșteanu (...) Minunata profesoară, pedagog excepțional de teatru, doamna Adriana Piteșteanu, e cea care ne-a călăuzit pașii cu duritatea sa și care, în 2013, a regizat spectacolul meu de teatru din opera poetului Grigore Vieru – TESTAMENT.”, spunea Fuego în urmă cu mai mulți ani.
Mihaela Rădescu s-a numărat printre studenții săi
Printre artiștii pregătiți de Adriana Piteșteanu s-a aflat și actrița Mihaela Rădescu, cunoscută pentru activitatea sa la Teatrul Mic din București și pentru implicarea în teatrul independent.
Mihaela Rădescu a absolvit în 1987 Institutul de Teatru „Szentgyorgy Istvan” din Târgu Mureș, la clasa profesoarei Adriana Piteșteanu.
Profesoara a fost implicată și în regia unor spectacole, inclusiv în montări realizate împreună cu studenții.
Adriana Piteșteanu a jucat și în filme
Activitatea sa artistică nu s-a limitat la teatru și pedagogie. Adriana Piteșteanu a avut apariții și în cinematografie.
Printre producțiile în care a jucat se află „Rătăcire”, din 1978, „Alo, aterizează străbunica!”, lansat în 1981, și „Liliacul înflorește a doua oară”, din 1988.