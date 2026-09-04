Cei trei oameni care pot călători fără pașaport. De ce regele Charles al III-lea nu are nevoie de acest document

Pentru cei mai mulți călători, pașaportul este documentul esențial la trecerea unei frontiere internaționale. Există însă câteva excepții rare, legate de protocolul constituțional și diplomatic: regele Marii Britanii, Charles al III-lea, împăratul Japoniei, Naruhito, și împărăteasa Masako.
Deși nu folosesc pașapoarte obișnuite atunci când merg în vizite externe, regulile care le permit acest lucru diferă semnificativ de la Londra la Tokyo.
De ce regele Charles al III-lea nu are pașaport
În cazul suveranului britanic, explicația ține chiar de textul înscris pe pașapoartele emise de Regatul Unit. Documentele britanice sunt eliberate în numele regelui, iar autorităților din alte state li se solicită să îi permită titularului să călătorească liber și să îi ofere protecție, la nevoie.
Prin urmare, Charles al III-lea nu are nevoie de un pașaport emis în propriul său nume. Pașaportul reprezintă, practic, o cerere transmisă în numele monarhului către statele străine, astfel că el nu poate fi, în același timp, autoritatea care formulează solicitarea și persoana căreia îi este adresată.
Această regulă nu este una personală, ci este asociată funcției de monarh. Elisabeta a II-a a beneficiat de același statut, iar privilegiul a fost preluat de Charles al III-lea odată cu urcarea sa pe tron.
Regina Camilla și prințul William au pașapoarte
Excepția nu se aplică însă întregii familii regale. Regina Camilla, prințul William și ceilalți membri ai familiei trebuie să dețină pașapoarte atunci când călătoresc peste hotare.
Astfel, în timpul unei deplasări oficiale, regele poate fi singura persoană din delegația regală care nu are asupra sa un pașaport britanic. Chiar și soția sa, regina Camilla, intră sub incidența regulilor obișnuite privind documentele de călătorie.
Împăratul Japoniei și împărăteasa Masako, exceptați de la regulile obișnuite
O situație aparte există și în Japonia. Împăratul Naruhito și împărăteasa Masako nu primesc pașapoarte pentru călătoriile internaționale, în baza unui protocol diplomatic stabilit de autoritățile japoneze, potrivit The European Times.
Regula datează din anul 1971, înaintea primei deplasări externe a împăratului Hirohito aflat pe tron. La acel moment, autoritățile de la Tokyo au apreciat că emiterea unui pașaport, inclusiv unul diplomatic, pentru împărat ar fi incompatibilă cu poziția sa constituțională și simbolică.
Excepția a fost aplicată și împărătesei. Din acest motiv, Naruhito și Masako se află astăzi printre foarte puținii lideri care nu folosesc pașapoarte atunci când pleacă din țară în vizite oficiale.
Cum pot trece frontiera fără pașaport
Lipsa unui pașaport nu înseamnă că procedurile de intrare sunt ignorate. Înaintea unei vizite externe a cuplului imperial, Ministerul de Externe al Japoniei transmite autorităților din statul-gazdă informațiile necesare prin canale diplomatice.
Identitatea acestora, condițiile de intrare și organizarea deplasării sunt stabilite anticipat între cele două state. În locul controlului standard de pașapoarte, se aplică un protocol diplomatic special.
În schimb, ceilalți membri ai familiei imperiale japoneze, inclusiv prinți și prințese, utilizează pașapoarte diplomatice pentru deplasările lor oficiale.
Pașaportul, mai mult decât un simplu act de identitate
Pașaportul nu este doar un document cu fotografie, date personale și elemente de securitate. În esență, acesta reprezintă o confirmare oficială a identității titularului și o solicitare a statului emitent către alte autorități de a-i permite accesul și de a-i oferi protecție.
În Marea Britanie, faptul că pașapoartele sunt emise în numele regelui explică de ce Charles al III-lea nu are nevoie de unul. În Japonia, autoritățile folosesc un mecanism diplomatic separat pentru împăratul Naruhito și împărăteasa Masako.