Cine este Prințesa Ingrid Alexandra, noua moștenitoare a tronului Norvegiei

După moartea Regelui Harald al V-lea al Norvegiei, Prințesa Ingrid Alexandra devine prima femeie moștenitoare a tronului, în ultimii 600 de ani, find prima în linia de succesiune la tron.
Prințul Moștenitor Haakon va deveni în curând rege al Norvegiei alături de soția sa, Mette-Marit, care va deveni regină.
Prințesa Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, este prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani - ultima femeie monarh fiind Regina Margaret, care a murit în 1412. Prințesa Ingrid Alexandra va deveni prințesa moștenitoare când tatăl ei va fi proclamat noul suveran norvegian.
Moartea regelui vine ca un final pentru un lung șir de suferințe la Casa Regală scandinavă. Au existat numeroase probleme, făcându-i pe mulți redactori regali să declare 2026 ”Annus horribilis” pentru monarhia norvegiană.
Viitoarea regină Mette-Marit a suferit un transplant de plămâni, pe fondul fibrozei chistice pe care o avea de ani buni. Însă problemele i-au agravat boala, iar medicii nu-i mai dădeau nici un an de viață, dacă nu făcea transplantul.
Ingrid Alexandra a lăsat tot și a revenit în Norvegia natală. Ea studia în străinătate, dar s-a mutat cu facultatea la Oslo, pentru că a intuit că va fi nevoie de ea.
Înainte de a se înscrie la universitate, Ingrid a urmat instrucția militară la Batalionul de Geniu din Brigada Nord. A crescut înconjurată de membri ai familiei regale din toată Europa, în special de nașii ei, Regele Felipe al Spaniei și Regele Frederik al Danemarcei, și de nașa ei, Prințesa Moștenitoare Victoria a Suediei.
La fel ca tatăl ei, Prințesa Ingrid a urmat cursurile unei școli primare de stat înainte de a frecventa Școala Internațională privată cu învățământ în limba engleză din Oslo. Pentru a-și finaliza studiile secundare inferioare, Ingrid a fost transferată la Școala Uranienborg din Oslo înainte de a se înscrie la Școala Gimnazială Superioară Elvebakken.
Viitoarea regină a câștigat o medalie de aur la campionatul norvegian de surf pentru juniori și este, de asemenea, o schioare și o kickboxeră pasionată.
Ea studiază în prezent la Universitatea din Sydney, unde urmează o diplomă de trei ani în științe sociale, dar și-a făcut transferul în Norvegia, pentru a fi alături de mama sa.