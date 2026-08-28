O turistă critică dur condițiile din hotelul pe care îl deține Andreea Bănică în Eforie Nord

Andreea Bănică este în centrul unui scandal uriaș după ce o turistă a desființat hotelul deținut de artistă pe litoral! Femeia a lăsat o recenzie negativă pe Booking, reclamând condițiile din cameră.
Disconfortul maxim a fost în baie, unde turista susține că a fost nevoită să suporte un miros insuportabil și puternic de canalizare în ultimele două zile de cazare.
„În ultimele 2 zile în baie a avut un miros foarte puternic de canalizare. Singura dată când s-a făcut curat în cameră, nu s-au luat prosoapele lăsate pe podeaua din baie. La check-in ni s-a repetat de mai multe ori că nu se fumează în cameră, consecințele fumatului (noi oricum nu fumam), precum și faptul că nu se mută mobilierul din cameră în balcon … însă nu ni s-a spus nimic despre faptul că se face curățenie în cameră tot a doua zi sau la cerere”, a scris aceasta.
Lista nemulțumirilor continuă cu serviciile de curățenie și atitudinea personalului! Turista povestește că, după o primă zi în care s-a făcut curat, cameristele nu au mai trecut pe la ea, deși lăsase mesajul „Please clean the room” încă de la prima oră a dimineții.
Deși la check-in i s-a transmis că poate cere capsule suplimentare oricând, când a mers la recepție i s-a spus că se dă doar la sosire. După o discuție tensionată, turista a primit două capsule. „Pentru câțiva lei, strici experiența unui client- mi se pare pierdere mare pe termen lung”, a comentat aceasta.
Nici la plajă familia nu a avut parte de liniște! Nemulțumirile au atins cote maxime când a venit vorba despre șezlongurile de la hotelul deținut de Andreea Bănică. Deși femeia era cazată împreună cu soțul și copilul lor, când a cerut un bon de plajă și pentru copil, s-a lovit de un refuz categoric.
„De obicei în prețul camerei intră 2 bilete … vă dați seama că dacă dăm la toți copiii, aș avea nevoie să introduc declarații”, i-ar fi spus un angajat al hotelului.