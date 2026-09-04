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Trotinetele electrice închiriate nu vor mai putea fi folosite în parcurile din București
Trotinete electrice interzise în parcuri
Publicat4 sept. 2026, 11:43
Sursărealitatea.net
Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să ia măsuri astfel încât acestea să nu mai poată fi folosite în parcuri.
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