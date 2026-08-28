Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Presa din Anglia a anunțat valoarea reală

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 aug. 2026, 14:33

Cătălin Botezatu a fost victima unui jaf în Londra la începutul acestui an, iar noi detalii despre ceasul Richard Mille pe care îl purta la mână au ieșit la iveală în timpul procesului desfășurat la Southwark Crown Court.

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