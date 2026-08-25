Ce ținută a purtat Mirabela Grădinaru la Summitul Primelor Doamne de la Kiev

Mirabela Grădinaru a fost prezentă luni, 24 august 2026, la Kiev, unde a luat parte la cel de-al șaselea Summit al Primelor Doamne și al Primilor Domni.
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a luat parte la dezbaterile summitului axat pe tema „Lumea în 2026: stabilitate în vremuri incerte”, un eveniment dedicat rezilienței societăților în momente de criză și puterii comunităților de a rămâne unite. În cadrul acestei întâlniri de la Kiev, la care a asistat Mirabela Grădinaru, a fost lansat oficial și un Vocabular Global al Rezilienței.
„Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat astăzi la Kiev, la invitația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la cel de al șaselea Summit al Primelor Doamne și al Primilor Domni.
Reuniunea de anul acesta a avut o semnificație specială întrucât a coincis cu aniversarea Zilei Independenței Ucrainei, iar Prima Doamnă a României a participat la ceremoniile organizate la Kiev cu această ocazie.
Tema evenimentului a fost “Lumea în 2026: stabilitate în vremuri incerte” și s-a concentrat pe reziliența societăților în momente de criză și incertitudine, precum și puterea comunităților de a se redresa, de a rămâne unite și puternice pentru a acționa spre binele cetățenilor.
Dincolo de lecțiile învățate de Ucraina în contextul războiului, fiecare stat și-a împărtășit experiența în ceea ce privește capacitatea oamenilor și a instituțiilor de a se adapta, de a face față presiunilor și de a se regenera.
Cu prilejul Summitului a fost lansat și un Vocabular Global al Rezilienței, iar fiecare partener al șefilor de state a prezentat un concept național relevant”, transmite Administrația Prezidențială a României.
În imaginile transmise de Administrația Prezidențială, Prima Doamnă apare îmbrăcată într-o rochie de culoare deschisă, simplă dar elegantă și pantofi cu toc de aceeași culoare cu rochia. În timpul ceremoniilor, Mirabela Grădinaru stă așezată lângă Tetiana (Tanya) Sybiha, soția ministrului de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha.