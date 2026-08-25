Cum arată Alina Pușcău după ce și-a tuns părul. A început să-i cadă din cauza tratamentului anti-cancer

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 aug. 2026, 10:35

Alina Pușcău a fost nevoită să-și tundă podoaba capilară, aceasta fiind grav afectată de tratamentul pe care îl urmează împotriva cancerului.

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