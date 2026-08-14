Cum arată Laura Cosoi la două săptămâni după ce a născut al cincilea copil: „Alăptatul ajută mult”

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 aug. 2026, 10:11

Laura Cosoi le-a arătat mamelor care o urmăresc pe rețelele de socializare cum arată corpul ei la doar două săptămâni de la nașterea Ninei, cea de-a cincea fetiță a ei și a lui Cosmin

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