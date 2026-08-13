Ce salariu va încasa Cătălin Măruță pentru prezentarea emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1

Cătălin Măruță a bătut palma cu Antena 1, urmând să prezinte emisiunea „Furnicuțele”, moderată în sezonul anterior de Denise Rifai. Astfel, prezentatorul se alătură echipei de la Antena 1, alături de Scamă și Blană.
Într-o postare pe rețelele sociale, Măruță a vorbit despre acest pas important pentru el, mărturisind că este entuziasmat de noul proiect.
„Sunt foarte bucuros să vă spun că, din această toamnă, începe pentru mine o nouă aventură în televiziune: voi fi prezentatorul emisiunii Furnicuțele, la Antena 1. Când s-a încheiat povestea mea de la „La Măruță” după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză. Să am timp pentru mine, pentru familie, să-mi duc și să-mi iau copiii de la școală, să călătoresc și, pur și simplu, să trăiesc puțin și în afara ritmului unei emisiuni zilnice în direct. Și chiar am avut nevoie de perioada asta. În același timp, în lunile care au trecut, am primit foarte multe mesaje în care mă întrebați când mă întorc la televiziune. M-au bucurat enorm și vă mulțumesc pentru ele. E un sentiment frumos să știi că, după atâția ani, oamenii încă își doresc să ne întâlnim pe ecran.
Furnicuțele a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele.
Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!”, a spus Cătălin Măruță.
Se pare că prezentatorul TV a optat pentru un contract avantajos după plecarea de la Pro TV. Potrivit speculațiilor din presă, la Pro TV, Măruță ar fi încasat în fiecare lună un salariu de 12.000 de euro. Însă, se pare că Antena 1 a trebuit să vină cu o ofertă mai generoasă pentru a-l convinge să se întoarcă în televiziune.
Potrivit informațiilor apărute, salariul lui Măruță de la Antena 1 se ridică la aproximativ 15.000 de euro.