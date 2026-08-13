Ce salariu va încasa Cătălin Măruță pentru prezentarea emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 aug. 2026, 14:21

Cătălin Măruță a bătut palma cu Antena 1, urmând să prezinte emisiunea „Furnicuțele”, moderată în sezonul anterior de Denise Rifai. Astfel, prezentatorul se alătură echipei de la Antena 1, alături de Scamă și Blană.

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