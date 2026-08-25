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Marian Godină a dezvăluit cu ce se va ocupa după demisia din Poliție

Marian Godină

Marian Godină

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 aug. 2026, 08:55

Marian Godină a anunțat, recent, că renunță la serviciul din Poliție, după aproape 20 de ani de activitate. În același timp, acesta a dezvăluit din ce își va câștiga existența.

Godină se va angaja în marketing, dar va organiza și spectacole de comedie.

„În curând voi fi angajat în calitate de director de marketing al unei firme, pregătesc un nou turneu național de stand-up, pregătesc o nouă carte, am semnat deja câteva colaborări faine, am un canal de Patreon cu peste 1.200 de abonați, Facebook-ul merge, o să postez mai des și pe canalul ăla video, o să fiu ambasador al unui brand foarte șmecher, sunt și președintele unei asociații”, a scris fostul polițist pe Facebook.

Fostul polițist a ținut să-i ironizeze pe fanii lui Călin Georgescu, spunând că „Așa că, după cum vedeți, sunt foarte bine, am din ce trăi și vă și zic din ce, spre deosebire de idolul vostru, pe care nu îl întrebați nimic. Și, tot spre deosebire de el, eu sunt și președinte. Neales, dar președinte”, a mai transmis Godină.

Godină și-a anunțat demisia din Poliție după aproximativ două decenii de activitate în cadrul instituției.

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