PEOPLE· 1 min citire
Marian Godină a dezvăluit cu ce se va ocupa după demisia din Poliție
Marian Godină
Marian Godină a anunțat, recent, că renunță la serviciul din Poliție, după aproape 20 de ani de activitate. În același timp, acesta a dezvăluit din ce își va câștiga existența.
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