Mesajul tulburător postat de Mădălina Apostol înainte de a muri

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 sept. 2026, 09:45

La începutul lunii august, când a împlinit 40 de ani, Mădălina Apostol a simțit nevoia să se confeseze public. Din mesajul ei, reieșea că ducea o luptă interioară lungă și epuizantă.

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