Mesajul tulburător postat de Mădălina Apostol înainte de a muri

La începutul lunii august, când a împlinit 40 de ani, Mădălina Apostol a simțit nevoia să se confeseze public. Din mesajul ei, reieșea că ducea o luptă interioară lungă și epuizantă.
Mădălina Apostol a dezvăluit, chiar în ziua în care a împlinit 40 de ani, că a ajuns în cele din urmă la o concluzie salvatoare, alegând definitiv „să fie”, deoarece a realizat că cealaltă variantă nu reprezenta adevăratul ei destin.
„În sfârșit am răspunsul la întrebarea care m-a urmărit atât de mult timp: ‘A fi sau a nu fi?’. Aleg să fiu, pentru că alternativa nu a fost niciodată destinul meu”, a scris Mădălina Apostol, pe Facebook.
Mădălina Apostol a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 02:00. Nick Rădoi a confirmat decesul și a anunțat că va reveni în România pentru funeralii.
În trecut, iubita lui Nick Rădoi povestea că se luptă cu o boală autoimună extrem de periculoasă.
Se pare că Mădălina apostol se confrunta cu depresia și chiar a fost internată la psihiatrie.
Schimbarea din viața Mădălinei fusese remarcată și în spațiul public. În ultimii ani, aparițiile ei online deveniseră tot mai rare, probabil și din pricina problemelor cu care se confrunta.
Potrivit unei surse a1.ro, Mădălina Apostol ar mai fi avut 2 tentative de sicid în urmă cu 2 luni, în Mexic.
Mădălina Apostol ar fi ajuns în urmă cu 2 luni la spital, după ce luase în jur de 100 de pastile. La 4 zile după ce a fost salvată la spital, partenera lui Nick Rădoi a ajuns din nou pe mâinile medicilor, după altă supradoză de pastile.
„Acum 2 luni a avut o tentativă de sinucidere în Mexic. A stat 4 zile in spital. Atunci a zis că din greșeală a luat acele pastile. Că a luat câteva și după a uitat ce a făcut. De fapt, a luat circa 100 de pastile. Ea a zis că nu își mai aduce aminte. Că după vreo 10 ea credea că nu își fac efectul. După încă o săptămână iar a intrat în spital. Iar cu pastile. În Mexic lua cam de toate. Se împrietenise cu farmacista. Ea nu a recunoscut nici prima data, nici a doua oară că a incercat sa se sinucidă.”, a declarat sursa pentru a1.ro.