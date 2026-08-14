Numele soțului lui Emily Burghelea, într-un dosar european neașteptat. Ce calitate are Andrei

Emily Burghelea și soțul ei au decis recent să se mute în Spania, anunțul fiind făcut de creatoarea de conținut pe rețelele de socializare. Cu toate că nu a dezvăluit exact locația din prima, fanii și-au dat seama imediat care este țara în care pleacă.
„Pentru noi clar este luna schimbarilor! Ne mutam in alta tara, am impachetat strictul necesar, am luat copiii, iar restul se vor aseza de la sine, este momentul pentru un nou incepuuuut iar atata timp cat suntem impreuna acasa poate fi oriunde, oricand, oricat!”, a scris Emily pe Instagram, ulterior anunțând și locul în care se mută.
Mutarea bruscă a stârnit semne de întrebare multora, iar recent a ieșit la iveală faptul că numele soțului lui Emily Burghelea, Vasile Andrei-Nicolae, apare într-un dosar instrumentat de Parchetul European, în ipostază de denunțător.
Povestea începe de la un proiect finanțar din fonduri europene, în cadrul căruia procurorii susțin că ar fi fost folosite documente false sau inexacte spre obținerea unor sume de bani. Mai multe persoane și societăți au ajuns în fața instanței, fiind trase la răspundere cu modul în care au fost cheltuiți banii din proiect.
Totuși, numele soțului lui Emily Burghelea nu figurează printre inculpații trimiși în judecată, în actele dosarului el apărând în calitate de denunțător.
Astfel, cel mai probabil, soțul lui Emily a oferit informații anchetatorilor. Dosarul conține însă și un detaliu interesant. Procurorii au instituit o măsură asigurătorie asupra sumei de 217.831,06 lei, aflate într-un cont Revolut folosit de Andrei în calitate de reprezentant al firmei sale.
Instanța explică faptul că suma reprezenta diferența dintre banii virați în cadrul proiectului și valoarea reală a bunurilor livrate sau achiziționate, după scăderea TVA-ului și a comisioanelor.
Cu alte cuvinte, anchetatorii au considerat că acești bani aveau legătură directă cu circuitul financiar verificat în dosar și au decis să-i indisponibilizeze.
Totuși, asta nu înseamnă că Andrei a fost găsit vinovat de ceva, numele său fiind menționat la denunțători.