Numele soțului lui Emily Burghelea, într-un dosar european neașteptat. Ce calitate are Andrei

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 aug. 2026, 09:54

Emily Burghelea și soțul ei au decis recent să se mute în Spania, anunțul fiind făcut de creatoarea de conținut pe rețelele de socializare. Cu toate că nu a dezvăluit exact locația din prima, fanii și-au dat seama imediat care este țara în care pleacă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Emily Burghelea