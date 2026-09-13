Vedete· 2 min citire
Celine Dion, revenire emoționantă pe scenă după șase ani de pauză: boala de care suferă îndrăgita artistă
Celine Dion/ Profimedia
Publicat13 sept. 2026, 14:03
SursăRealitatea PLUS
Celine Dion, revenire istorică pe scenă, după șase ani în care a luptat cu o boală nemiloasă. Celebra cântăreață și-a început turneul la Paris, unde a interpretat cele mai cunoscute melodii ale sale. La un moment dat, diva de 58 de ani a izbucnit în lacrimi și le-a mulțumit fanilor că au fost alături de ea în toată perioada de cumpănă. Celine Dion suferă de sindromul persoanei rigide, o boală neurologică autoimună extrem de rară, care nu i-a mai permis să cânte.
Citește și
- 13:00Tolea Ciumac, reținut după ce a bătut un bărbat în Centrul Vechi. SURSE: Victima e „Dani Spartanul” VIDEO
- 15:17Dana Marijuana, condamnată la cinci ani și patru luni de închisoare pentru trafic de droguri
- 12:12Madonna și-a uimit din nou fanii, cu o serie de fotografii „fără vârstă”: „N-am recunoscut-o!”
- 07:33A murit Anca Pandrea. Actrița avea 80 de ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News