Turismul specializat din Delta Dunării a crescut cu cel puțin 15% față de anul trecut

Publicat 4 sept. 2026, 13:24 Sursă realitatea.net

Reprezentantul unei societăți care oferă, de asemenea, tururi ale Deltei cu bicicleta și caiacul, Călin Ene, a amintit că vizitatorii RBDD care ajung în zonă pentru asemenea activități sunt în special străini și că ei au dat startul sezonului turistic în zonă.

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