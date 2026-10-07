Dincolo de vitamina C: antioxidanții pe care merită să-i adaugi în rutina ta de frumusețe

Antioxidanții au devenit o piatră de temelie a multor rutine de îngrijire a pielii. Problema este că acest termen cuprinde o varietate de ingrediente active și nu toate servesc aceluiași scop. Vitamina C, niacinamida și acidul ferulic pot ajuta la combaterea stresului oxidativ, dar alegerea unuia în detrimentul altuia ar trebui să depindă de nevoile pielii tale, nu de ingredientul care este în tendințe în prezent.
„Vitamina C este probabil cel mai cunoscut antioxidant din cosmetice și unul dintre cei cu cea mai puternică susținere științifică , dar îngrijirea antioxidantă poate merge mult dincolo de asta”, explică Verónica Núñez, farmacistă citată de El Economista. În ultimii ani, observă ea, alte ingrediente precum niacinamida și acidul ferulic au câștigat importanță în farmacii datorită beneficiilor complementare pe care le pot oferi.
Printre acestea, Núñez evidențiază niacinamida pentru versatilitatea sa. Pe lângă proprietățile sale antioxidante, aceasta ajută la întărirea funcției de barieră a pielii, contribuie la îmbunătățirea tonusului pielii și poate fi benefică pentru tenul gras. Cu toate acestea, farmacistul subliniază că, atunci când vine vorba de cosmetice, nu este suficient să ne concentrăm doar pe numele ingredientului. Contează și formula și criteriile utilizate pentru selectarea ingredientului activ respectiv.
Nu toți antioxidanții fac același lucru
Deși le grupăm în aceeași categorie, Núñez ne amintește că nu toți antioxidanții au exact aceeași funcție. Prin urmare, înainte de a alege unul, ea recomandă să luați în considerare ce doriți să tratați: imperfecțiuni, fotoîmbătrânire, lipsa strălucirii, inflamații sau alte nevoi specifice ale pielii .
Potrivit companiei farmaceutice, este mai util să începem cu acest diagnostic decât să căutăm „cel mai recent antioxidant”. Sfaturile profesionale ne pot ajuta să înțelegem de ce are nevoie cu adevărat pielea noastră și, lucru pe care uneori îl uităm atunci când acumulăm seruri și tratamente, de ce produse sau ingrediente active nu are nevoie.
Această idee permite, de asemenea, simplificarea unei rutine care poate deveni rapid complicată. Incorporarea antioxidanților nu înseamnă folosirea mai multor deodată sau adăugarea fiecărui ingredient despre care am auzit. Fiecare produs ar trebui să răspundă unei nevoi specifice și să aibă un scop în cadrul rutinei generale.
Cum să introduci un antioxidant în rutina ta
În general, Núñez recomandă aplicarea antioxidantului după curățare și înainte de celelalte etape ale rutinei de îngrijire a pielii, favorizând astfel contactul său direct cu pielea. Poate fi folosit dimineața sau seara, deși expertul consideră că o rutină matinală este mai eficientă.
Acest lucru este deosebit de important deoarece în timpul zilei suntem mai expuși la radiațiile UV și la alți factori de mediu care generează stres oxidativ.
Frecvența va depinde de ingredientul activ și, mai presus de toate, de modul în care reacționează pielea ta. În cazul anumitor ingrediente, poate fi recomandabil să începi treptat, în loc să le incluzi direct în rutina ta zilnică.
Este mai bine să combini mai mulți antioxidanți?
Unii antioxidanți se pot completa reciproc, dar Núñez avertizează că mai multe ingrediente active nu înseamnă neapărat rezultate mai bune. În opinia ei, este mai logic să construim o rutină echilibrată, una pe care pielea noastră o poate tolera și menține în timp.
O posibilitate este combinarea unui antioxidant cu ingrediente care îndeplinesc alte funcții. Farmacista dă exemplul utilizării vitaminei C pentru a spori strălucirea și protecția antioxidantă, asociată cu ingrediente active hidratante sau reparatoare de barieră. „Nu este vorba despre a pune toate ingredientele active laolaltă, ci mai degrabă despre a ne asigura că fiecare produs are o funcție specifică în cadrul rutinei”, subliniază ea.
Acest lucru este relevant mai ales într-un moment în care avem acces la atât de multe informații despre cosmetice încât este ușor să ajungem să folosim mai multe seruri pur și simplu pentru că fiecare conține un ingredient care, individual, pare interesant. O rutină bine concepută nu ar trebui măsurată prin numărul de ingrediente active pe care le conține, ci prin faptul că satisface nevoile pielii respective.
Pentru că încorporarea antioxidanților în rutina ta poate fi benefică, dar asta nu înseamnă să alergi după fiecare ingredient activ nou care apare sau să le acumulezi în speranța de a le multiplica efectele. După cum susține Núñez, este mai bine să știi de ce are nevoie pielea ta, să alegi o formulă potrivită și să te asiguri că fiecare produs pe care îl folosești își servește cu adevărat unui scop .