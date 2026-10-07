Dincolo de vitamina C: antioxidanții pe care merită să-i adaugi în rutina ta de frumusețe

Scris de Andreea Damian Publicat: 7 oct. 2026, 08:13

Antioxidanții au devenit o piatră de temelie a multor rutine de îngrijire a pielii. Problema este că acest termen cuprinde o varietate de ingrediente active și nu toate servesc aceluiași scop. Vitamina C, niacinamida și acidul ferulic pot ajuta la combaterea stresului oxidativ, dar alegerea unuia în detrimentul altuia ar trebui să depindă de nevoile pielii tale, nu de ingredientul care este în tendințe în prezent.

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