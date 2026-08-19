Satul din Spania te plătește cu până la 30.000 de euro să renovezi o casă goală

Scris de Tabu Publicat: 19 aug. 2026, 13:40

Autoritățile din Castilla-La Mancha, Spania, au lansat programul „Moviliza tu Vivienda Rural”, care oferă proprietarilor de case goale până la 30.000 de euro pentru renovare și reabilitare.

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