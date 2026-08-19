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Satul din Spania te plătește cu până la 30.000 de euro să renovezi o casă goală

Un sat din Spania caută locuitori

Un sat din Spania caută locuitori

Tabu
Scris de Tabu Publicat: 19 aug. 2026, 13:40

Autoritățile din Castilla-La Mancha, Spania, au lansat programul „Moviliza tu Vivienda Rural”, care oferă proprietarilor de case goale până la 30.000 de euro pentru renovare și reabilitare.

Din sumă, maximum 12.000 de euro merg spre lucrări, iar restul de până la 18.000 de euro reprezintă o garanție pentru eventuale deteriorări.

În plus, proprietarii pot primi până la 600 de euro pe lună pentru costuri asociate. Condiția principală: locuința trebuie cedată administrației locale pentru cel puțin șapte ani, urmând să fie închiriată ca locuință accesibilă sau socială, cu chiria plafonată la 600 de euro lunar.

Primăriile preiau gestionarea caselor, identifică imobilele vacante, facilitează autorizațiile (cu reduceri de 95% la taxe) și sprijină integrarea noilor chiriași.

În regiune există peste 300.000 de locuințe neocupate, majoritatea în localități mici, iar programul face parte din strategia de combatere a depopulării, care a atras deja aproape 5.000 de noi locuitori din 2021.

Inițiativa se înscrie în Planul Național pentru Locuințe 2026-2030 și urmărește valorificarea caselor existente, fără a construi altele noi.

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