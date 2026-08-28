Caș „Tom&Jerry” și slănină „rază de soare”. Ce au mâncat invitații la petrecerea Andrei Măruță

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 aug. 2026, 08:29

Andra a organizat o petrecere fastuoasă pentru aniversarea de 40 de ani a artistei și cei 18 ani de căsnicie. Parizerul de casă, cașul „Tom și Jerry” și pastrama de berbecuț s-au numărat printre preparate.

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