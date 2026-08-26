Cine este Olga Gorcinschi, marea câștigătoare a Festivalului Mamaia 2026

Marea câștigătoare a Festivalului Mamaia 2026 este Olga Gorcinschi, o interpretă din Republica Moldova. Aceasta a impresionat atât juriul, cât și publicul cu piesa „Ești mai mult”, compusă de Paula Seling și Alexandru Gorgos.
După anunțarea rezultatelor, Olga Gorcinschi a mărturisit că a simțit o emoție copleșitoare încă de la prima audiție a melodiei.
„Atunci când am auzit melodia «Ești mai mult» pentru prima oară, nici nu îmi venea să cred că există inimi care aud această muzică divină care vine de la bunul Dumnezeu. E ceva dincolo de realitate. Această melodie trebuie să ajungă la milioane de inimi pentru că e despre noi. Să ne amintim cine suntem și de unde venim. Să ne amintim că suntem mult mai mult decât grijile, problemele, supărările noastre. Suntem o bucățică din stea”, a declarat Olga Gorcinschi după decernarea trofeului, conform infomusic.ro.
Olga Gorcinschi este solista cunoscutei formații Millenium, un grup fondat la Chișinău în aprilie 1997 de Vlad Gorgos, conform infomusic.ro.
De-a lungul timpului, din această trupă emblematică au făcut parte artiști care au devenit nume de referință în muzică, precum Natalia Barbu, Natalia Gordienco, Nadin Trohin sau Alex Calancea. În prezent, formula de scenă îi include pe Olga Gorcinschi, Alexandru Zgureanu și Vladislav Așirov.
Pe lângă calitățile sale vocale deosebite, Olga este și o violonistă talentată, instrument pe care îl studiază încă din copilărie. Repertoriul trupei abordează genuri variate, de la pop și pop-rock la balade, doine și colinde tradiționale în aranjamente moderne.
Cu ocazia concertului aniversar care a marcat 20 de ani de activitate a trupei Millenium, Olga Gorcinschi a primit titlul onorific de „Maestru în Artă” al Republicii Moldova.
Legătura Olgăi Gorcinschi cu scena muzicală din România s-a consolidat cu ani în urmă. În 2010, la vârsta de 23 de ani, artista a obținut Marele Premiu și Trofeul Festivalului Internațional de Muzică Ușoară „George Grigoriu” de la Brăila, unde a interpretat piesele „Before You Go” și „Eternitate”. Tot în același an, formația Millenium s-a clasat pe locul al doilea la selecția națională a Republicii Moldova pentru Eurovision, potrivit infomusic.ro.
Succesul de la Mamaia 2026 reprezintă continuarea unei colaborări strânse cu Paula Seling. În 2024, cele două au lansat duetul „Ține-mă”, o piesă scrisă de Paula Seling inițial doar pentru vocea Olgăi, pe care ulterior au cântat-o împreună inclusiv pe scena Sălii Palatului din București, în 2025.