Cine este Olga Gorcinschi, marea câștigătoare a Festivalului Mamaia 2026

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 aug. 2026, 08:30

Marea câștigătoare a Festivalului Mamaia 2026 este Olga Gorcinschi, o interpretă din Republica Moldova. Aceasta a impresionat atât juriul, cât și publicul cu piesa „Ești mai mult”, compusă de Paula Seling și Alexandru Gorgos.

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