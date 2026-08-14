Cum sună melodia lansată de Andra pentru mama lui Cătălin Măruță

Andra își anunța fanii de pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva zile, că urmează să lanseze melodia „Anotimp”, care este un cadou pentru soacra ei, mama lui Cătălin Măruță.
„Dacă vede mama soacră videoclipul… Ea este înnebunită după trandafiri. Mamă mică, pentru tine este clipul ăsta”, a spus artista într-un filmuleț pe care l-a postat pe Instagram.
„Mika noastră este înnebunită după trandafiri. Așa că piesa asta este și pentru ea. Am filmat videoclipul într-o grădină superbă plină cu trandafiri, de la Domeniul Manasia. Sper să vă placă și vouă! Și, fetelor, nu uitați: meritați cel puțin un buchet de trandafiri în fiecare anotimp”, a scris Andra Măruță în dreptul clipului video.
La aproximativ o săptămână după ce a făcut anunțul, Andra a lansat pe YouTube videoclipul melodiei „Anotimp”, care în doar câteva ore a adunat peste 50.000 de vizualizări și s-a auzit deja în premieră la radio pe Kiss FM.
„Astăzi lansăm «Anotimp». Și cumva, toți oamenii din viața mea au ajuns la timp… la timpul potrivit. Pentru ca eu să îmi trăiesc visul, să mă bucur și să vă bucur de muzică, să fac totul la cel mai înalt nivel. Pentru asta le mulțumesc tuturor oamenilor cu care m-am întâlnit de-a lungul anilor, tuturor celor cu care lucrez și tuturor celor care îmi ascultă muzica și o duc mai departe spre fiecare suflet care are nevoie de ea. Tot ce fac este cu gândul și inima la oameni și sper ca și piesa asta să ajungă la toți cei care au nevoie de ea”, a scris Andra pe Instagram.
„Ați așteptat-o, mi-ați scris o grămadă de mesaje și de comentarii… De azi, «Anotimp» e sus și o găsiți acum pe toate platformele! Dați-i play, dați-i share, ascultați-o și bucurați-vă de ea cât pentru toate mesajele în care m-ați întrebat «Când o lansezi odată?». Vă iubesc”, a mai postat Andra.