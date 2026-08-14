Cum sună melodia lansată de Andra pentru mama lui Cătălin Măruță

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 aug. 2026, 15:56

Andra își anunța fanii de pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva zile, că urmează să lanseze melodia „Anotimp”, care este un cadou pentru soacra ei, mama lui Cătălin Măruță.

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