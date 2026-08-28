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Raluca, ex-Angels, a împlinit 40 de ani. Cum a fost sărbătorită de cei cinci copii

Raluca, ex-Angels

Raluca, ex-Angels

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 aug. 2026, 08:03

Raluca Ciocârlan a făcut parte din trupa Angels, alături de Monica Ene, după ce au fost descoperite de Costi Ioniță. Fetele au cucerit topurile în anii 2000 cu melodiile „Aşa-s băieţii”, „Zăpăceşte-mă” şi „Toate fetiţele, mâinile sus” .

Raluca nu a renunțat definitiv la muzică.

Recent, fosta cântăreață a schimbat „prefixul”. Raluca a împlinit vârsta de 40 de ani și a sărbătorit în familie, alături de cei cinci copii ai săi.

„Azi am schimbat prefixul🥰...dar...e din ce în ce mai frumos când am atâtea comori lângă mine...Am familia aproape , dar și pe voi, dragii mei...părinții mei minunați, sora mea Nicoleta, dar si pe coleguța mea iubită, Angel Monica Elena din Angels. 🫶🫶🫶

Familia unită, în armonie înseamnă multă luptă, sacrificii, dar de fiecare dată biruința e din ce în ce mai mare...mai frumoasă...

Inima mea e plină de îngerașii mei, de soțiorul meu...dar...și de voi!

Fiecare dintre voi ocupă un colțisor în inima mea! Vă iubesc atât cât poate inima mea cuprinde Iubirea!”, este mesajul pe care l-a transmis Raluca pe Facebook, alături de câteva imagini rare cu familia sa.

O fotografie foarte apreciată de fani este cea în care Raluca apare înconjurată de copii. Serafim, Casian, Maria, Emilian și Anastasia au crescut mari, încât fosta cântăreață abia se vede dintre ei.

Raluca a dezvăluit acum ceva timp care este secretul siluetei sale și cum reușește să se mențină în formă. Ea spune că nu urmează o dietă strictă și nici nu petrece ore întregi la sala de fitness. Stilul de viață activ este cel care o ajută să își păstreze condiția fizică.

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