PEOPLE· 2 min citire
Raluca, ex-Angels, a împlinit 40 de ani. Cum a fost sărbătorită de cei cinci copii
Raluca, ex-Angels
Raluca Ciocârlan a făcut parte din trupa Angels, alături de Monica Ene, după ce au fost descoperite de Costi Ioniță. Fetele au cucerit topurile în anii 2000 cu melodiile „Aşa-s băieţii”, „Zăpăceşte-mă” şi „Toate fetiţele, mâinile sus” .
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