Ce poți face în București marți, 3 noiembrie. Concerte, spectacole și evenimente de neratat
Relaxare în București
Ce evenimente au loc în București marți, 3 noiembrie 2026? Descoperă programul concertelor Uriah Heep și Cargo, spectacolele de teatru și meciul Rapid – Flammes Carolo.
Bucureștiul propune o serie de evenimente interesante marți, 3 noiembrie 2026, pentru cei care vor să petreacă timpul liber în oraș. De la spectacole de teatru și concerte susținute de artiști cunoscuți, până la competiții sportive, Capitala oferă variante de petrecere a timpului liber pentru toate gusturile.
Printre atracțiile zilei se numără concertul trupei britanice Uriah Heep, spectacolul susținut de Cargo, recitalul Dianei Sârbu și partida de baschet feminin dintre Rapid București și formația franceză Flammes Carolo.
Iată care sunt cele mai interesante evenimente din București programate pentru marți, 3 noiembrie.
Spectacole de teatru în București, marți 3 noiembrie 2026
Iubitorii de teatru au la dispoziție mai multe reprezentații, atât în timpul zilei, cât și seara.
Programul începe de la ora 11:00, cu spectacolul „Strigătul tăcerii”, prezentat la Teatrul Evreiesc de Stat.
Seara, de la ora 19:00, publicul poate alege dintre mai multe producții teatrale. La Teatrul Național București, în Sala Ion Caramitru, este programată piesa „Repetiție pentru o lume mai bună”.
Tot de la ora 19:00, la Teatrul Dramaturgilor Români se joacă „Matca”, iar Teatrul Grivița 53 găzduiește spectacolul „Antigona”.
Pentru cei care preferă o reprezentație mai târzie, Teatrul Amzei propune piesa „Cina din Surrey”, programată la ora 20:30.
Concerte în București pe 3 noiembrie: Uriah Heep, Cargo și Diana Sârbu
Oferta muzicală a zilei este una variată, cu artiști și trupe din genuri diferite, de la rock și muzică românească până la spectacole cu invitați speciali.
Unul dintre cele mai așteptate evenimente este concertul formației britanice Uriah Heep, programat la ora 20:00, la Arenele Romane. Evenimentul face parte din turneul „The Magician’s Farewell Tour”.
Tot în zona rock, trupa Cargo urcă pe scena Quantic Pub, începând cu ora 19:00.
La aceeași oră, la Berăria H, Bogdan de la Ploiești susține un concert alături de orchestra sa.
La Sala Palatului, de la ora 19:30, Diana Sârbu va concerta alături de invitați speciali, într-un spectacol intitulat „Eu continui să te iubesc”.
Tot la ora 19:30, Control Club găzduiește concertul aniversar al trupei Rana, care marchează 10 ani de activitate.
Evenimente sportive în București: Rapid întâlnește echipa franceză Flammes Carolo
Pasionații de sport au și ei un eveniment important în programul zilei de marți.
De la ora 19:30, în Sala Rapid, echipa feminină de baschet Rapid București întâlnește formația franceză Flammes Carolo.
Partida oferă publicului ocazia de a urmări o confruntare internațională și de a susține echipa bucureșteană într-un meci disputat pe teren propriu.
Cum îți poți petrece timpul liber în Capitală pe 3 noiembrie
Fie că preferi o seară la teatru, un concert rock sau un eveniment sportiv, Bucureștiul are mai multe opțiuni pentru marți, 3 noiembrie 2026.
Printre recomandările zilei se numără concertul Uriah Heep de la Arenele Romane, spectacolul Cargo de la Quantic Pub și reprezentațiile teatrale de la Teatrul Național București și Teatrul Grivița 53.
Înainte de a pleca spre evenimentul ales, este recomandat să verifici disponibilitatea biletelor, programul actualizat și eventualele modificări anunțate de organizatori.
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