Booking.com, sub lupa Comisiei Europene

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 oct. 2026, 09:02

Comisia Europeană a deschis o anchetă oficială ce vizează platforma Booking.com, suspectată de încălcarea reglementărilor prevăzute în Legea Serviciilor Digitale (Digital Services Act — DSA). Investigația vizează fraudele, escrocheriile de tip phishing și lipsa de transparență în promovarea anunțurilor publicitare.

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