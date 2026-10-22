Booking.com, sub lupa Comisiei Europene

Comisia Europeană a deschis o anchetă oficială ce vizează platforma Booking.com, suspectată de încălcarea reglementărilor prevăzute în Legea Serviciilor Digitale (Digital Services Act — DSA). Investigația vizează fraudele, escrocheriile de tip phishing și lipsa de transparență în promovarea anunțurilor publicitare.
Decizia de a deschide această anchetă vine după o investigație preliminară, care a analizat rapoartele de evaluare a riscurilor transmise de Booking.com între 2023 și 2026, informațiile publicate în rapoartele sale de transparență, precum și răspunsurile oferite de companie la cererile oficiale de informații trimise de Comisie pe 23 septembrie 2025 și 26 mai 2026, potrivit Reuters.
Booking.com a fost desemnată drept „Platformă Online Foarte Mare” în conformitate cu DSA la data de 25 aprilie 2023.
În cadrul supravegherii platformei, Comisia colaborează îndeaproape cu Autoritatea pentru Consumatori și Piețe din Olanda, statul membru în care Booking.com își are sediul, potrivit aceluiași comunicat de presă al Comisiei Europene.
Marile platforme online sunt obligate să ia măsuri suplimentare pentru a combate conținutul ilegal și dăunător de pe site-urile lor, în conformitate cu Actul privind serviciile digitale (Digital Services Act) al Uniunii Europene; în caz contrar, riscă amenzi de până la 6% din cifra lor de afaceri anuală la nivel global pentru eventualele încălcări.
Booking.com a declarat că poartă un dialog constructiv cu Comisia Europeană. „Siguranța, încrederea și protejarea datelor cu caracter personal reprezintă priorități absolute pentru Booking.com”, a afirmat un purtător de cuvânt al companiei.
„Rămânem dedicați colaborării cu guvernele vizate, autoritățile de reglementare, organele de aplicare a legii și partenerii din industrie pentru a combate criminalitatea cibernetică și frauda online, precum și pentru a proteja călătorii și partenerii noștri.”
Ancheta UE se va concentra pe anunțurile false — cum ar fi cele pentru proprietăți inexistente —, pe fraudele care implică uzurparea identității și pe ofertele de cazare neconforme, analizând totodată dacă Booking.com a identificat, evaluat și atenuat în mod corespunzător riscurile sistemice asociate acestor aspecte.
De asemenea, autoritățile de reglementare vor investiga tentativele de tip „phishing” care exploatează datele privind rezervările și oaspeții, partajate de Booking.com cu furnizorii de cazare, a precizat Comisia.
Un al treilea aspect vizează anunțurile promovate contra cost, care nu sunt identificate clar ca fiind publicitate. Booking.com face parte din grupul Booking Holdings (BKNG.O).
„Cetățenii europeni ar trebui să își poată rezerva vacanțele fără teama de a cădea victime ale unor fraude”, a declarat Henna Virkkunen, responsabilă pentru sectorul tehnologic în cadrul UE, într-un comunicat.
„Actul privind serviciile digitale stabilește responsabilități clare pentru platforme în ceea ce privește gestionarea acestor riscuri, iar noi trebuie să ne asigurăm că principala platformă de rezervări din Europa își asumă aceste responsabilități cu toată seriozitatea”, a adăugat ea.