Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții de slăbit

Gabriela Cristea a slăbit cu injecțiile Mounjaro după ce a intrat la premenopauză și s-a confruntat cu kilograme în plus.
Vedeta a explicat că tratamentul a fost o necesitate medicală pentru a-și proteja sănătatea, nu doar o alegere estetică.
„Simțeam efectiv că m-am rablagit. Când am ajuns la medic, starea mea de sănătate era extrem de precară. Începusem să am apnee în somn, iar din apnee se poate muri! Ți se oprește respirația pentru câteva secunde bune în timpul somnului și creierul nu se mai oxigenează.
Aveam o tensiune arterială oscilantă, de nu știai de unde să o apuci, eram aproape de pre-diabet, aveam colesterolul uriaș și ficat gras. Am slăbit 35 de kilograme, analizele s-au normalizat și am scăpat de apnee. Dacă ar fi să rezum totul într-o singură frază: mi-am recăpătat viața!
Nu slăbești înțepându-te și te dezumfli ca un balon, ci trebuie să o faci treptat. Am crescut doza doar de două ori și a fost arhisuficient. În plus, tratamentul este pe viață sau necesită o doză de întreținere; dacă îl oprești brusc, te poți întoarce de unde ai plecat”, a povestit Gabriela Cristea.
Gabriela Cristea a vorbit și despre partea mai puțin discutată a tratamentului, respectiv costurile pe care le presupune acesta. Vedeta spune că, pentru o persoană cu venituri obișnuite, cheltuielile pot fi greu de susținut pe termen lung, mai ales dacă tratamentul necesită continuitate.
„Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense. Pe mine m-a costat într-un an între 4.000 și 5.000 de euro. O doză ajunge de la 900 de lei până la 1.700 sau chiar 2.400 de lei pe lună. Pentru cineva care trăiește dintr-un salariu de 4.000 de lei, este imposibil”, a dezvăluit prezentatoarea.