Ce rol va interpreta Kit Harington în viitorul serial „Harry Potter”

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 aug. 2026, 09:27

Actorul Kit Harington va interpreta personajul Gilderoy Lockhart în cel de-al doilea sezon al noului serial TV 'Harry Potter', produs de HBO, înlocuindu-l pe Nicholas Hoult, care s-a retras din această producție din cauza unor suprapuneri în calendarul său profesional, informează luni revista americană Variety.

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