Ce rol va interpreta Kit Harington în viitorul serial „Harry Potter”

Actorul Kit Harington va interpreta personajul Gilderoy Lockhart în cel de-al doilea sezon al noului serial TV 'Harry Potter', produs de HBO, înlocuindu-l pe Nicholas Hoult, care s-a retras din această producție din cauza unor suprapuneri în calendarul său profesional, informează luni revista americană Variety.
Kit Harington, un star al celebrului serial 'Game of Thrones', a asigurat recent vocea personajului Gilderoy Lockhart - care deține un rol central în intriga celei de-a doua cărți din seria literară 'Harry Potter', intitulată 'Harry Potter and the Chamber of Secrets' - în audiobookurile 'Harry Potter' lansate anul trecut pe platforma Audible a grupului Amazon.
Gilderoy Lockhart, un vrăjitor faimos, dar arogant, cunoscut pentru numeroasele sale fapte eroice, devine noul profesor de 'Apărare Împotriva Magiei Negre' la școala Hogwarts - însă pentru toată lumea devine repede foarte clar faptul că el nu este calificat pentru acel post. Rolul său a fost interpretat de Kenneth Branagh în filmul 'Harry Potter și Camera Secretelor' din 2002.
Într-o discuție cu Variety despre acele audiobookuri, purtată în luna decembrie 2025, actorul Kit Harington - care se declară un mare fan al universului 'Harry Potter' - a mărturisit că s-a îndrăgostit de cărțile scriitoarei J.K. Rowling încă din copilărie și că le-a recitit de nenumărate ori de atunci.
'A fost un 'da' cât se poate de simplu, pentru că ador acest personaj', a declarat Kit Harington, vorbind despre decizia sa de a asigura vocea lui Gilderoy Lockhart în audiobookuri. 'Atunci când vine vorba despre apariții episodice într-un serial TV, nu există un rol mai distractiv și mai savuros pentru un actor decât cel al lui Gilderoy Lockhart. A fost o alegere evidentă', a adăugat starul britanic.
Filmările pentru cel de-al doilea sezon al serialului TV 'Harry Potter' - bazat pe volumul 'Camera Secretelor' - urmează să înceapă în această toamnă. Primul sezon va avea premiera pe HBO și HBO Max chiar în ziua de Crăciun.
Dominic McLaughlin interpretează rolul principal în acest serial, iar Arabella Stanton și Alastair Stout interpretează personajele Hermione Granger și Ron Weasley. Din distribuție mai fac parte John Lithgow - în rolul directorului de la școala de magie Hogwarts, profesorul Dumbledore -, Janet McTeer - în rolul profesoarei McGonagall -, Paapa Essiedu - distribuit în rolul profesorului Severus Snape -, în timp ce Nick Frost îl va interpreta pe Rubeus Hagrid.