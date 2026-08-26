Delia Salchievici, acuzații grave la un an de la divorțul de Lino Golden: „Mi-a vandalizat casa”

Delia Salchievici face acuzații grave la un an de la divorțul de Lino Golden. Fosta concurentă de la Desafio: Aventura vorbește despre pierderea unei sarcini și momentele tensionate din căsnicie.
Delia susține că relația lor ar fi fost marcată de mai multe momente tensionate și îl acuză pe Lino Golden de agresivitate verbală.
Potrivit declarațiilor sale, problemele din relație s-ar fi accentuat în perioada în care a trecut prin pierderea sarcinii. Delia Salchievici a povestit că a avut nevoie de mai multe vizite la medic, iar fostul ei soț ar fi învinovățit-o pentru situație, deși, spune ea, medicii i-ar fi explicat că nu putea controla ceea ce se întâmpla.
„Am mai vorbit în spațiul public legat de sarcina pe care am avut-o în relația cu el, pe care din păcate am pierdut-o din motive medicale. În acel moment, el a aruncat toată vina asupra mea, în condițiile în care medicii au spus foarte clar că nu există neapărat un motiv, ci pur și simplu primele sarcini, de cele mai multe ori, nu pot fi duse la bun sfârșit, e ceva ce nu poți controla. El a spus că este în totalitate vina mea, m-a pus într-un colț, am plâns foarte mult și am sunat-o pe mama mea să îi spun că nu mai suport, am nevoie de ajutor, el mă jignește și îmi aruncă toată vina în brațe. Mama l-a sunat, s-a ajuns la o separare, pe care eu mi-am dorit-o în acel moment”, a declarat Delia Salchievici pentru Știrile Antena Stars.
Tânăra a mai susținut că a decis să pună capăt relației într-o perioadă în care încă aștepta un răspuns clar din partea medicilor în legătură cu evoluția sarcinii. Potrivit acesteia, Lino Golden ar fi spus că se va despărți de ea dacă sarcina nu putea fi dusă la bun sfârșit, iar în cazul în care aceasta ar fi continuat, i-ar fi cerut un test de paternitate.
„Încă nu primisem un răspuns sigur în legătură cu sarcina, dacă chiar trebuie să o elimin. El mi-a spus că dacă nu pot duce la sfârșit sarcina, el se va despărți de mine, dar dacă pot să o duc la bun sfârșit, îmi va cere un test de paternitate, în condiția în care eu stăteam doar acasă și când am plecat avea locația mea. (…) Nu a mai fost nevoie de asta, pentru că am pierdut copilul”, a declarat Delia Salchievici.
Delia Salchievici spune că, înainte de a pleca la spital, i-ar fi strâns lucrurile artistului, urmând ca acesta să plece din locuința în care trăiseră împreună. Când și-ar fi văzut bagajele pregătite, Lino Golden ar fi avut, potrivit acuzațiilor lansate de fosta lui soție, o reacție agresivă și ar fi devastat locuința. „Pentru că m-am despărțit de el, a vandalizat casa în care am locuit împreună, casa mea. Înainte să plec la spital îi strânsesem din lucruri și a făcut o criză de nervi, după ce și-a văzut lucrurile strânse”, a declarat Delia Salchievici.