Delia Salchievici, acuzații grave la un an de la divorțul de Lino Golden: „Mi-a vandalizat casa”

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 aug. 2026, 14:44

Delia Salchievici face acuzații grave la un an de la divorțul de Lino Golden. Fosta concurentă de la Desafio: Aventura vorbește despre pierderea unei sarcini și momentele tensionate din căsnicie.

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