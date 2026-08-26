Roxana Blenche a dezvăluit cum a reușit să slăbească 25 de kilograme

Roxana Blenche a revenit cu detalii legate de procesul de slăbire, mărturisind că procesul a presupus multă muncă, răbdare și o alimentație corectă.
„Povestea mea cu -25 kg. Transformarea: Am slăbit 25 de kilograme prin efort, timp și o alimentație corectă”, a povestit Roxana Blenche.
La începutul procesului, vedeta a avut parte de o surpriză atunci când și-a verificat vârsta metabolică. Deși avea doar 33 de ani, cântarul îi indica o vârstă metabolică de 68 de ani.
„Punctul de plecare: La început, cântarul meu mi-a dat o veste șocantă. Aveam o vârstă metabolică de 68 de ani! Eram o bătrânică plină de înțelepciune”, a spus ea.
Roxana a continuat să se cântărească și să urmărească schimbările, observând că în timp, kilogramele au început să scadă. Totodată, vârsta metabolică a început să scadă.
„Progresul: M-am cântărit constant și am urmărit cum scad kilogramele și anii metabolici”, a explicat ea.
În prezent, câștigătoarea emisiunii Chefi la Cuțite susine că rezultatul o face să privească totul cu zâmbetul pe buze: „Prezentul: Azi am 33 de ani reali și o vârstă metabolică de 32 de ani. Așa că, la 33 de ani, pot spune că am trăit deja și bătrânețea, și tinerețea! Glumesc, vă iubesc!”, a spus Roxana Blenche.
Vedeta a explicat și cum și-a organizat mesele în perioada în care a slăbit, susținând că a folosit metoda postului intermitent 8-16 și că, în cea mai mare parte a timpului, a avut două mese principale și o gustare.
„Am slăbit cu post intermitent 8-16 ❤️. Am mâncat doar mic dejun și prânz și o gustare atât”, a completat ea.