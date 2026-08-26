Roxana Blenche a dezvăluit cum a reușit să slăbească 25 de kilograme

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 aug. 2026, 14:48

Roxana Blenche a revenit cu detalii legate de procesul de slăbire, mărturisind că procesul a presupus multă muncă, răbdare și o alimentație corectă.

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